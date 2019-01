Juve : Paratici - CR7 valore per Champions : Ronaldo? Se hai il migliore giocatore del mondo aumenta la consapevolezza di tutti, ma partivamo da una base alta. Abbiamo da sempre grandi giocatori e adesso abbiamo CR7".

Juve - Paratici : 'Allegri resterà - la Champions nostro obiettivo - Ramsey ottimo giocatore' : Questi sono giorni di relax per la Juve e i giocatori ne stanno approfittando per passare le loro vacanze insieme alle rispettive famiglie. Molti bianconeri sono a Dubai e fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo. Oltre a CR7, negli Emirati Arabi sono presenti il diretto sportivo della Juventus Fabio Paratici e Massimiliano Allegri. Infatti, Dubai in questi giorni ospiterà i Globe Soccer Award ed è per questo che sono presenti molti esponenti del ...

Juventus - Paratici allo scoperto sul mercato dei bianconeri : indicazioni su Ramsey - Kean e Mbappé : La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a creare. Quindi lo siamo ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS / Ultime notizie - idea James Rodriguez? Paratici ci lavora con Mendes : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt piace ai bianconeri, nell'affare potrebbe rientrare Kean. Si pensa anche a James Rodriguez...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...

Juventus-James Rodriguez - Mendes incontra Paratici a Dubai : i dettagli : JUVENTUS JAMES Rodriguez- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato dal “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su James Rodriguez. Il trequartista colombiano, attualmente in forza al Bayern Monaco, ma in prestito dal Real Madrid, potrebbe vestire bianconero a partire dalla prossima estate. Di fatto, il […] L'articolo Juventus-James Rodriguez, Mendes incontra ...