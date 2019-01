Jair Bolsonaro presidente | annuncia la liberazione dal socialismo Propone un

Jair Bolsonaro liberalizza le armi in Brasile : Svolta in Brasile . Il presidente eletto Jair Bolsonaro ha annunciato su Twitter che autorizzerà, attraverso un decreto, il porto libero

Sergio Moro da giudice di Lula a nuovo ministro di Jair Bolsonaro : Jair Bolsonaro comincia a dare forma al suo prossimo governo e incarica come ministro della giustizia e sicurezza Sergio Moro , il giudice che ha incarcerato l'ex presidente Lula per corruzione. Il magistrato ha incontrato a Rio de Janeiro il nuovo presidente del Brasile e ha accettato l'offerta. "Il giudice Sergio Moro ha accettato il nostro invito di essere ministro di Giustizia e Sicurezza. La sua agenda contro la corruzione e il crimine ...

Brasile - il candidato dell'ultradestra Jair Bolsonaro è Presidente con il 55 - 13% dei voti : Ormai in Brasile è confermata la svolta verso l'ultradestra. Sarà Jair Bolsonaro , ex capitano dell’esercito, il nuovo Presidente del Brasile a partire dal primo gennaio dell'anno venturo. Al ballottaggio ha sopraffatto l'erede di Lula, il candidato del Partito dei lavoratori Fernando Haddad. Gli exit poll pongono a 12 punti il distacco tra i due candidati: il 56% contro il 44%. Le prime parole del neoeletto sono state: "Difenderò la ...

Il candidato di estrema destra ha battuto al ballottaggio Fernando Haddad e sarà il nuovo presidente