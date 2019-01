Jackson Martinez racconta il suo dramma | “tutti i giorni alle 4 del mattino…”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) In passato è stato un grande obiettivo del Milan, adessoil suoed i problemi fisici, ecco le dichiarazioni rilasciate dal calciatore ai microfoni di Record: "E 'una lotta quotidiana! Ogninamento, ogni momento che vado a letto a dormire … Quasi ogni notte, intorno3 o4 del mattino, come un orologio, il mio sogno viene interrotto a causa di un certo dolore al piede. Mollare tutto sarebbe la scelta più semplice,narmi non è facile. Non riesco a farlo per 2-3 di fila. Vorreinarmi normalmente tutti i, ma i medici e il mio fisioterapista mi hanno spiegato che è impossibile. Seguo un programma specifico".