Interrogato capo ultras | Gip Salvini | “Investimento? Piovella ha confermato che l’auto

Scontri Inter-Napoli - Interrogato il capo ultras nerazzurro arrestato : le parole del suo legale : Marco Piovella è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito all’aggressione E’ terminato l’interrogatorio di garanzia di Marco Piovella, il capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito all’inchiesta sugli Scontri avvenuti a Santo Stefano prima della partita Inter-Napoli. Uscendo dall’Aula, il suo legale, Mirko Perlino, ha ...