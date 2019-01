Inter-Napoli | dalla Fifa arrivano parole durissime

Inter-Napoli - l'Interrogatorio di Marco Piovella dopo le accuse : "Ha organizzato lui l'assalto" : Il capo dei Boys nerazzurri, arrestato il 31 dicembre, davanti al Gip: prosegue la caccia all'auto che ha ucciso l'ultrà Belardinelli, probabili nuovi arresti

Napoli e Inter : occasione Europa League? : La Juventus sembra essere irraggiungibile ma, in seconda fascia, Inter e Napoli appaiono le favorite per occupare i due gradini del podio finale della serie A. Squadre attrezzate per un campionato di vertice, in Europa hanno fatto un po’ di fatica, terminando entrambe terze nei rispettivi gironi. Adesso l’occasione Europa League per entrambe.I partenopei hanno chiuso il 2018 un po’ in sordina, con la sconfitta nello scontro diretto a San Siro ...

Fifa - Gianni Infantino tuona dopo i fatti di Inter-Napoli : “morte e razzismo - inaccettabile!” : Fifa, Gianni Infantino ha parlato dei fatti di Inter-Napoli, eventi non certo accettabili per il calcio italiano “Speriamo che sia un 2019 di bel calcio, in ci si diverte parlando di cose belle, questo l’auspicio. Che sia un anno di divertimento, piacere, gioia e soprattutto di pace nel mondo, anche se qui sarà più dura, ma anche nel calcio ci si lavora“. Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, a Sky ...

Inter-Napoli - il Rosso in cella dopo il racconto dell'ultrà : «È lui che sposta la gente» : Crudele Natale hanno passato assieme Daniele Belardinelli, 39enne ultrà del Varese gemellato con l'Inter, e Marco Piovella, 33enne capo ultrà nerazzurro e mago delle coreografie in Curva Nord: uno ...

Scontri Inter-Napoli - oggi l'Interrogatorio del capo ultrà Piovella - : Alle 15 verrà sentito il capo curva neroazzurro arrestato il 31 dicembre nell'ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli. Proseguono intanto sia la caccia all'auto che ha investito il ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Scontri Inter-Napoli - mercoledì l’Interrogatorio di Piovella : Scontri Inter-Napoli – In arrivo importanti novità in relazione agli Scontri prima di Inter-Napoli che hanno portato alla morte di un supporter nerazzurro, Daniele Belardinelli. Proseguono le indagini principalmente sull’individuazione dell’auto che ha investito il tifoso dell’Inter, potrebbe trattarsi di un’Audi di colore scuro. Nel frattempo è previsto per la giornata di mercoledì l’interrogatorio di ...

Scontri Inter-Napoli - arrestato il capo ultrà Interista Marco Piovella : Scontri Inter-Napoli, arrestato il capo ultrà interista Marco Piovella È uno dei leader del gruppo "Boys San" della Curva Nord. Nei suoi confronti sarebbe ipotizzato anche il reato di omicidio, oltre a rissa aggravata e lesioni. Il suo nome era stato fatto da Luca Da Ros, uno degli altri 3 tifosi arrestati. Il gip: ...

Scontri Inter-Napoli - arrestato Piovella. Indagato fondatore Viking : Scontri Inter-Napoli, arrestato Piovella. Indagato fondatore Viking La misura nei confronti del capo ultrà dell'Inter è stata disposta su richiesta della Digos. Il leader dei Viking Nino Ciccarelli è stato invece sentito ieri in questura. Ha già scontato 12 anni in carcere e nei suoi confronti è ancora in corso un Daspo di 5 ...

Inter-Napoli - arrestato il capo ultrà Marco «il Rosso» Chi è «È lui che decide cosa fare» : L’accusa per l’imprenditore 34enne è di rissa aggravata e lesioni. Il suo nome era stato fatto da Luca Da Ros. Le motivazioni: «potere di influenza» sui tifosi a lui «subordinati» e «decisa ed esplicita reticenza rispetto alla ricostruzione dei fatti»

Scontri Inter-Napoli : arrestato Marco Piovella “il Rosso” - leader della curva nerazzurra : È stato arrestato il capo ultrà dell’Inter Marco Piovella. Il suo nome era stato indicato come la mente dell’aggressione ai tifosi napoletani da Luca Da Ros, uno dei tre arrestati a seguito degli Scontri dello scorso 26 dicembre a Milano prima della partita Inter-Napoli in cui è morto Daniele Belardinelli. L’interrogatorio di garanzia potrebbe tene...

