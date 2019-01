Inondazioni e frane nelle Filippine | la tempesta “Usman” ha causato almeno 85 morti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) LaUsman ha85: lo hanno reso noto le autorità. Le piogge torrenziali hannoe innescato smottamenti e. La popolazione è stata colta impreparata dalla depressione tropicale Usman perché non è stata classificata come tifone, e di conseguenza non era stata emessa allerta. Inoltre, durante le feste natalizie molti non hanno preso le precauzioni abituali nell’arcipelago, spesso sconvolto da eventi meteo estremi. Si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare ulteriormente in quanto sono ancora numerose le persone di cui non si hanno notizie.L'articolo: la“Usman” ha85Meteo Web.