Inizio anno sotto il segno del risparmio | saldi al via | Basilicata e Sicilia aprono le

Hong Kong - in più di 3000 alla tradizionale protesta di Inizio anno contro le autorità - : 3200 persone sono scese oggi nelle strade di Hong Kong per partecipare alla tradizionale manifestazione annuale del primo gennaio contro la politica dell'amministrazione regionale. Lo riporta il South ...

Di Maio e Di Battista - il video di Inizio anno sulle nevi : «Giù gli stipendi degli onorevoli» : Il capo politico del Movimento 5 Stelle e uno dei suoi più carismatici rappresentanti, tornato dal Sudamerica, hanno salutato i follower sui social

Ginevra : 120 coraggiosi per il bagno di Inizio anno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il ‘buon anno’ di Di Maio-Di Battista : “È solo l’Inizio - tagliamo gli stipendi ai parlamentari” : Gli auguri insieme sulle piste da sci in Trentino. "Come vedete, siamo in un luogo segretissimo..." dice Di Battista. Di Maio: "Combatteremo ancora quei signori che godevano di qui diritti di cui non dovevano godere".Continua a leggere

LIVE Sport invernali - DIRETTA 1 gennaio : Tour de Ski - sci e 4 Trampolini - che Inizio d’anno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali, oggi martedì 1° gennaio. Buon Capodanno a tutti, l’anno incomincia con una ricca giornata sulla neve che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. Sono infatti in programma tre eventi di punta per incominciare il 2019 nel migliore dei modi, lo spettacolo sarà sicuramente entusiasmante e ne vedremo davvero delle belle. Si incomincia con la terza tappa del Tour ...

Inizio d'anno nelle piazze italiane. 37 feriti - gravi un ragazzo e una donna : Nonostante i divieti ancora incidenti per i botti. In provincia di Milano e ad Avellino i feriti più gravi. Il 2019 è iniziato in tutto il mondo. A Roma 120 interventi per incendi, molti dei quali erano rifiuti -

Buon Anno! Ma non sempre Capodanno è l’1 Gennaio : ecco come diverse culture del mondo festeggiano l’Inizio del Nuovo Anno : Manca ormai poco all’arrivo del 2019. Mentre la maggior parte del mondo si sta già preparando per festeggiare l’inizio del Nuovo Anno l’1 Gennaio, ci sono molte culture che riconoscono l’evento in date differenti. ecco 5 celebrazioni culturali del Nuovo Anno che si verificano, invece, nel corso di tutto l’Anno. 1. Nuovo Anno Lunare (Cina) Per 15 giorni, miliardi di persone in Cina e in altri Paesi asiatici, come Indonesia e Vietnam, festeggiano ...

Oroscopo 1 gennaio : Inizio d'anno con sentimenti interessanti per Vergine e Sagittario : Nuovo anno e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo dell'1 gennaio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Il 1° gennaio per tutti i segni zodiacali Ariete: in amore in questa giornata potreste trovare la voglia di fare nuovi incontri, quindi portate avanti nuove conoscenze. Nel lavoro approfittate di questo periodo per fare le cose con maggiore ...

Meteo : in Lombardia Inizio dell'anno con sole e temperature in calo : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Tempo stabile e soleggiato con temperature in calo. Così la Lombardia si appresta a dare il benvenuto al 2019. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da scarsa nuvolosità e assenza di precipitazioni salvo qualche

Meteo - Inizio dell'anno con sole e gelo : 12.10 inizio dell'anno all'insegna del grande freddo. Temperature in picchiata anche di 15 gradi in alcune aree del Centrosud, e bufere di neve fin sulle coste e sulle pianure, in particolare nell'area Adriatica centro-meridionale. Per gli esperti del Meteo già da oggi si verificherà l'ingresso di aria proniente da Nord e Nordest che causerà un peggioramento del tempo sul medio e basso Adriatico, sulle coste ioniche e sulla Sicilia ...