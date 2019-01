Influenza 2019 | il picco a metà gennaio Ecco quali sono i sintomi e cosa fare

caffeinamagazine

: Ho iniziato il 2019 col botto?????? Ho l’influenza e non riesco a respirare, sono senza voce e tossisco e basta - jiminsway : Ho iniziato il 2019 col botto?????? Ho l’influenza e non riesco a respirare, sono senza voce e tossisco e basta - xpottermore : Iniziamo il 2019 alla grande con l'influenza! Grazie mondo. - Chantaltomas : Arrivata a lavoro alle 9...tornata a casa 10:51. ora influenza a noi...e buon 2019 -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) È arrivato il nuovo anno portandosi con sé anche l’. Mamma mia, la notizia non è per niente incoraggiante. D’altronde è così ogni. E, per quel che riguarda l’, non è per niente un bel mese. Ildell’, come si legge sul Corriere della Sera, arriverà nei prossimi 10/15 giorni. Però c’è una buona notizia: probabilmente per merito di una vasta campagna vaccinale, forse l’si propagherà di meno. I dati della Regione Lazio parlano infatti di un maggior numero di richieste di dosi e di somministrazioni. E non solo nelle fasce considerate più a rischio.“Tutte le Asl della Regione hanno acquistato più dosi di vaccino rispetto all’anno passato – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato -. Fino ad orastate comprate infatti 975 mila dosi, ovvero ventiquattromila in più rispetto allo scorso anno”. Significa che ...