Incidente ferroviario su un ponte in Danimarca

Forti venti - grave Incidente ferroviario in Danimarca : scontro tra treni - almeno 6 morti : Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina sul ponte della Grande Belt, in Danimarca: vi sarebbero almeno 6 morti, lo ha reso noto la polizia. Il ponte che collega le isole di Selandia e Fionia è stato chiuso dopo l’incidente. Ancora sconosciute le cause del disastro, ma secondo le prime informazioni fornite dei media locali, sembra che alcuni vagoni di un treno merci si siano staccati a causa dei Forti venti colpendo il ...

Sei persone sono morte in un Incidente ferroviario in Danimarca : Sei persone sono morte in un incidente ferroviario sul ponte della Grande Belt (lo Storebæltsbroen) che collega le isole danesi di Selandia (dove si trova Copenhagen) e Fionia. Il ponte è stato chiuso dopo l'incidente, e le persone evacuate. La causa dell'incidente non è ancora chiara, ma i media da

Danimarca - Incidente ferroviario su un ponte. Media : “Almeno sei persone sono morte” : Almeno sei persone hanno perso la vita sul Storebæltsbroen – il ponte che collega l’isola di Fionia e quella di Selandia in Danimarca e conosciuto come “Great Belt” – a causa di un incidente ferroviario che ha coinvolto un treno merci e uno passeggeri. Secondo quanto riportano i Media locali possibile causa dell’incidente sarebbe stato un telone del treno merci staccatosi da un convoglio che, a causa del ...