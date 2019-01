Incidente ferroviario in Danimarca sul ponte Great Belt | “Ci sono diversi morti”

Danimarca - diverse vittime in un Incidente ferroviario sul Great Belt : Numerose persone sono rimaste uccise in un incidente ferroviario sul ponte che collega due isole della Danimarca. Lo rende noto la polizia locale spiegando che al momento le cause non sono ancora note.Secondo quanto riportano i media locali un treno passeggeri si sarebbe schiantato contro un treno merci sul Great Belt Bridge che collega le isole danesi di Selandia e Fionia.

Danimarca - Incidente ferroviario sul ponte tra le isole Zelanda e Fyn : almeno 6 morti : Diverse persone sono morte mercoledì in un gravissimo incidente ferroviario su un ponte in Danimarca, secondo la polizia danese: l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8 di questa...

Incidente ferroviario in Turchia : 7 morti e 46 feriti - tre in gravi condizioni : "Speriamo che non ci siano altre vittime", ha commentato il governatore della capitale turca Vasip Sahin. Lo scontro è avvenuto alle 6:30 locali , le 5:30 in Italia, .

Incidente ferroviario in Turchia : le vittime salgono a 9 : E’ salito a 9 morti il bilancio delle vittime dell’Incidente ferroviario verificatosi in Turchia, dove un treno ad alta velocità si è schiantato contro una locomotiva: lo ha reso noto il ministro dei Trasporti, Cahit Turhan, precisando che 3 vittime sono macchinisti. I feriti sono invece 47 e sono stati ricoverati in ospedale. L'articolo Incidente ferroviario in Turchia: le vittime salgono a 9 sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente ferroviario a Firenze : scontro tra treno merci e piattaforma - 3 feriti : Incidente ferroviario nella notte a Firenze: 3 operai sono rimasti feriti all’interno della galleria “Pellegrino”, tra la stazione di Campo di Marte e lo Statuto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, della sede centrale e del distaccamento di Fi-Ovest. Per cause in corso di accertamento, un treno merci è entrato in collisione con una piattaforma su rotaia “scala motorizzata”, dove si trovavano i tre ...