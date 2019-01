In pista per fare sfogare la 718

Il calciomercato del giorno – Nuovo centrocampista per Milan e Fiorentina - la bomba sulla Lazio : Il calciomercato del giorno – La Fiorentina piazza il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola ha annunciato l’acquisto dell’attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il calciatore è atteso Firenze già domani per le visite mediche, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro, superata la concorrenza del Milan. Muriel ...

Calciomercato Milan - non solo Gabbiadini : ecco il centrocampista per Gattuso : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla vittoria contro la Spal, tre punti che hanno riportato fiducia in casa rossonera dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, sfumato Muriel che ha firmato con la Fiorentina, molto probabilmente il nuovo attaccante sarà Manolo Gabbiadini. Notizia importante anche per il centrocampo, ...

Slittino su pista naturale - definita la formazione per l’opening di CdM junior a Winterleiten : Daniel ed Elias Gruber, Haselrieder, Mittermair e Staffler: ecco la formazione per l’opening di Coppa del mondo junior a Winterleiten L’Italia avrà cinque rappresentanti nell’opening stagionale della Coppa del mondo junior di Slittino naturale che si terrà a Winterleiten, in Austria. Gli atleti convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler sono tre uomini e due donne: si tratta di Daniel Gruber, Elias Gruber, Florian ...

Il Milan si consola - la nuova pista per l'attacco è italiana - : Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il nome giusto per l'attacco rossonero è quello di Manolo Gabbiadini . L'ex attaccante di Bologna e Napoli è destinato a lasciare la ...

Slittino su pista naturale – Tre ore di allenamento per gli azzurri a Nova Ponente domani mattina : allenamento di tre ore a Nova Ponente nella mattina del 31 dicembre: gruppo completo, saranno in diciassette I diciassette atleti della Nazionale di Slittino naturale si ritrovano a Nova Ponente dopo aver partecipato ai campionati italiani disputati a Funes. Lunedì 31 dicembre, nell’ultimo giorno del 2018, gli undici azzurri e le sei azzurre si alleneranno dalle 9 alle 12 sotto la guida di Anton Blasbichler e del suo staff: i ...

Tragedia di Rigopiano : ex prefetto nei guai per presunto depistaggio : Nella Tragedia dell'Hotel di Rigopiano, distrutto da una valanga killer, si apre un nuovo filone di indagine. Questa volta l'accusa è di depistaggio delle indagini ed a finire nei guai è anche la massima carica della ufficio territoriale del governo all'epoca del disastro. Ci riferiamo all'ex prefetto Francesco Provolo. Per la precisione, la Procura di Pescara, titolare delle indagini sulla morte di 29 persone avvenuta mercoledì pomeriggio del ...

Hannover - allarme per l'auto sulla pista : chiuso l'aeroporto - voli dirottati : Hannover, auto sulla pista: chiuso l'aeroporto. allarme nel primo pomeriggio allo scalo tedesco. Per cause in corso di accertamento un'auto con targa polacca ha sfondato un tratto delle reti...

Super-G Bormio streaming video e tv : in pista - si parte sulla Stelvio! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Super-G Bormio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Stelvio , oggi 29 dicembre, .

Valanga Rigopiano - si indaga per depistaggio : a Gennaio 2017 la tragedia che causò 29 morti : Si indaga per depistaggio nella tragedia dell’hotel Rigopiano. Era il 18 Gennaio 2017, quando una Valanga travolse l’albergo di Farindola, nel pescarese. Il bilancio fu pesantissimo: 29 morti, con gli 11 superstiti miracolosamente sopravvissuti dopo essere rimasti ore e ore tra le macerie della struttura sommersa dalla slavina. Erano i giorni della grande emergenza neve e tutto l’Abruzzo soffriva dei disagi ...

