ilfogliettone

: Impresa Nasa: le foto del corpo celeste più lontano mai esplorato - - ilfogliettone : Impresa Nasa: le foto del corpo celeste più lontano mai esplorato - - Yes2GlobalPeace : RT @fisco24_info: Ultima Thule, la sonda Nasa raggiunge il corpo celeste più lontano: La sonda New Horizons di Nasa ha sfiorato per soli 35… - fisco24_info : Ultima Thule, la sonda Nasa raggiunge il corpo celeste più lontano: La sonda New Horizons di Nasa ha sfiorato per s… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Laha celebrato l'inizio del nuovo anno con lo storico sorvolo deldel sistema solare piùmai osservato da una sonda creata dall'uomo. "Siamo qui per dirvi che la sonda spaziale statunitense New Horizons ha eseguito l'esplorazione più lontana che sia stata mai fatta nella storia dell'umanità", ha comunicato con orgoglio Alan Stern, capo del team che segue la sonda lanciata nel 2006, mostrando le prime immagini di Ultima Thule, così si chiama il.irpL'oggetto spaziale si trova nella fascia di Kuiper, la regione più esterna del Sistema solare, a quasi 6 miliardi e mezzo di km dal Sole, dove risiedono migliaia di asteroidi e altri corpi, residui ancestrali della sua formazione. Riuscire a raccogliere qualsiasi tipo di informazione che li riguardi potrebbe dunque aiutare a capire meglio come si è formato il Sistema solare.irp