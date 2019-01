ilgiornale

: “Il Vaticano ha coperto per 63 anni gli abusi di Marcial Maciel” - FeniceNews24 : “Il Vaticano ha coperto per 63 anni gli abusi di Marcial Maciel” -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Attualmente i Legionari di Cristo annoverano 961 sacerdoti e 617 seminaristi in tutto il mondo, suddivisi in 9 territori , province, presenti in 21 paesi del mondo. Condividono la stessa spiritualità ...