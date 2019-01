Il team di The Last Night è alla ricerca di nuovi investitori

Beach volley - World Tour 2018 The Hague. Capodanno sulla sabbia in Olanda con tanto azzurro e qualche top team : Si riparte dall’Olanda in quello che doveva essere un torneo di preparazione al Major Series di inizio febbraio a Fort Lauderdale e invece, vista l’inattesa cancellazione del torneo statunitense, sarà un evento isolato, sicuramente l’appuntamento clou del primo trimestre del 2019 del World Tour di Beach volley. Dal 2 gennaio (qualificazioni) e 3 gennaio (main draw) sulla sabbia dell’imponente impianto al coperto di The ...

Biathlon – World team Challenge Auf Schalke : prima vittoria italiana con Dorothea Wierer e Lukas Hofer : “World Team Challenge Auf Schalke”, l’Italia trionfa per la prima volta con Dorothea Wierer e Lukas Hofer, battuti i tedeschi Preuss/Schempp in volata. Grande festa per Domracheva e Bjoerndalen Dorothea Wierer e Lukas Hofer incantano nel “World Team Challenge auf Schalke”, portando l’Italia per la prima volta al trionfo nella spettacolare esibizione che si tiene ogni anno all’interno dello ...

Biathlon - World team Challenge : l’albo d’oro. La prima volta dell’Italia con Dorothea Wierer e Lukas Hofer : Il successo di Dorothea Wierer e Lukas Hofer a Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke 04, è il primo di una coppia italiana nel World Team Challenge di Biathlon, che annualmente si svolge in terra tedesca. L’Italia non era mai neanche andata sul podio, col miglior risultato conseguito da Hofer in coppia con Michela Ponza nel 2011 (quarto posto). Alla quarta partecipazione in coppia, i nostri due biatleti hanno aggiunto un altro alloro ...

Biathlon - World team Challenge 2018 : HA VINTO l’Italia! Dorothea Wierer e Lukas Hofer alzano il Tricolore a Gelsenkirchen! : Un autentico trionfo dell’Italia nel World Team Challenge 2018 di Biathlon, kermesse tradizionale di fine anno a Gelsenkirchen (Germania) nello scenario magnifico dello stadio della compagine teutonica di calcio dello Schalke 04. 46.000 spettatori hanno accolto con grande sportività il successo di Dorothea Wierer e di Lukas Hofer che per la prima volta consentono al Bel Paese di salire sul podio più alto in questa gara, scrivendo una ...

Biathlon - World team Challenge 2018 : HA VINTO l’Italia! Dorothea Wierer e Lukas Hofer alzano il Tricolore a Gelsenkirchen! : Un autentico trionfo dell’Italia nel World Team Challenge 2018 di Biathlon, kermesse tradizionale di fine anno a Gelsenkirchen (Germania) nello scenario magnifico dello stadio della compagine teutonica di calcio dello Schalke 04. 46.000 spettatori hanno accolto con grande sportività il successo di Dorothea Wierer e di Lukas Hofer che per la prima volta consentono al Bel Paese di salire sul podio più alto in questa gara, scrivendo una ...

LIVE Biathlon - World team Challenge 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer vincono la mass start!!! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World Team Challeng 2018 di Biathlon. Nell’ormai abituale kermesse di fine anno che si tiene dal 2002 nella splendida cornice dello stadio di Gelsenkirchen, la casa della squadra di calcio dello Schalke 04, in Germania, dieci coppie al via, un uomo e una donna, si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati ...

LIVE Biathlon - World team Challenge 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer si giocano la vittoria : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World Team Challeng 2018 di Biathlon. Nell’ormai abituale kermesse di fine anno che si tiene dal 2002 nella splendida cornice dello stadio di Gelsenkirchen, la casa della squadra di calcio dello Schalke 04, in Germania, dieci coppie al via, un uomo e una donna, si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati ...

Biathlon - World team Challenge 2018 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer all’assalto del podio a Gelsenkirchen : Il 2018 ci sta per salutare ma il Biathlon ha ancora in serbo qualcosa di speciale. Si tratta del World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport e che prenderà il via domani. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. La competizione si svolge nella ...

Biathlon - World team Challenge 2018 : gli italiani in gara. Presenti Dorothea Wierer e Lukas Hofer - tante stelle al via : L’ultimo appuntamento del 2018 del Biathlon è il World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. La competizione si svolge nella splendida cornice dello stadio di Gelsenkirchen, la casa della squadra di calcio ...

Anthem : BioWare si esprime sui team e sul gioco in solitaria : Anthem, come molti sparatutto a mondo condiviso del suo tipo, darà la possibilità di giocare in solitaria o con una squadra. Unirsi a un team, stando al producer di BioWare Thomas Singleton, sarà sicuramente l'opzione migliore , ...

Grant Gustin e LA Thoma si sono sposati a Los Angeles : la star di The Flash ha lasciato a casa il suo team? : Grant Gustin e LA Thomas si sono sposati. Anche per il velocista più famoso del piccolo schermo è arrivato il momento di appendere al chiodo la sua tuta rossa e fermarsi un po' per prendere posto al fianco della sua fidanzata. Un anno di frequentazione e poi il fidanzamento ufficiale lo scorso anno con tanto di anello e foto sui social a sancire l'unione e, questo fine settimana, il matrimonio. Questa è la parabola felice del protagonista di ...

Chiellini unico italiano candidato al 'team of the Year' dell'Uefa : La Juventus può ritenersi orgogliosa e soddisfatta per l'inizio stagione da record e per la prestigiosa rosa di cui dispone. I numeri danno conferma di quanto detto, infatti su 45 punti disponibili in campionato i bianconeri ne hanno conquistati 43 ed anche in Champions League il percorso sarebbe stato immacolato se non fosse per i quattro minuti di blackout registrati con il Manchester United che hanno decretato la sconfitta per 2-1. A ...

Back in the days : torna Crash team Racing - successo Playstation del '99 - con Nitro Fueled : Tra i tanti annunci interessanti, Il nuovo Mortal Kombat ed il nuovo Dragon Age , solo per citarne alcuni,, quello che ha colpito maggiormente l'attenzione degli utenti di tutto il mondo è il ritorno ...

Back in the days : torna Crash team Racing - successo Playstation del '99 : Tra i tanti annunci interessanti, Il nuovo Mortal Kombat ed il nuovo Dragon Age , solo per citarne alcuni,, quello che ha colpito maggiormente l'attenzione degli utenti di tutto il mondo è il ritorno ...