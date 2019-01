Il Segreto Anticipazioni 2 gennaio 2019 | Fernando irrompe alle nozze di Severo

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio ha derubato Francisca - Elsa in pericolo di vita : La soap opera iberica Il Segreto prodotta da Boomerang TV non smette mai di appassionare. Le Anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima ci dicono che Prudencio Ortega, dopo aver fatto finalmente l’amore con la moglie Julieta Uriarte, si lascerà andare ad una confessione inaspettata. Il fratello di Saul rivelerà alla sua amata di aver sottratto delle piccole somme di denaro a Francisca ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Maria riabbraccia Esperanza e Beltran grazie a Fernando : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima telenovela di origini iberiche “Il Segreto” scritta dall’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che sono andati in onda su Antena 3 in questi giorni c’è stato un grandissimo colpo di scena che ha sorpreso tutti coloro che seguono le avventure di questo sceneggiato sin dal primo esordio. In particolare il malvagio Fernando Mesia che in passato ha fatto del male ai Castaneda ha rischiato di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 2 gennaio 2019 : : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 2 gennaio 2019: Marcela, al fine di risolvere il problema di Isaac e Antolina, pensa di chiedere a Consuelo di trasferirsi alla locanda dopo aver affittato la sua casa ai due ragazzi… Raimundo comincia a impartire lezioni di bon ton a Julieta. Quest’ultima e Antolina aiutano Irene al rituale prematrimoniale come da tradizione di Puente Viejo… Il matrimonio di Severo e Irene viene ...

Il Segreto Anticipazioni : Fernando irrompe al matrimonio di Severo e Irene : Rebeca Sala e Chico Garcia in Il Segreto Il Segreto panacea di tutti i mali del palinsesto. Sin dal suo debutto sugli schermi italiani la soap spagnola ha occupato numerose fasce orarie di Canale5 e Rete4. Che si avverta la necessità di arginare un prodotto della concorrenza o portare a casa un risultato garantito senza investire troppi mezzi Il Segreto appare, dati alla mano, un’importante ancora di salvezza per Mediaset. In attesa del ...

Il Segreto Anticipazioni 2 gennaio 2019 : Fernando irrompe al banchetto di nozze di Severo : Severo e Irene sono marito e moglie ma la felicità del loro momento viene guastata dall'arrivo di Fernando.

Il Segreto - Raimundo e Julieta fanno squadra : anticipazioni trama puntata 1 gennaio : Dopo una serata dedicata a rivivere i fasti della storia di Pepa, l’indimenticabile levatrice di Puente Viejo interpretata dall’intensa Megan Montaner, torna con il nuovo appuntamente in prima serata la soap opera spagnola Il segreto per uno dei suoi ormai classici appuntamenti del martedì sera, nonostante sia Capodanno. Infatti, l’episodio di martedì 1 gennaio alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un terribile inganno : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: la bugia di Antolina Staserà andrà in onda su Rete4 una nuova puntata de Il Segreto, la soap spagnola che continua ad appassionare i telespettatori italiani. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che terrà banco la vicenda riguardante Antolina, Isaac e Elsa. Quando Elsa ritornerà a Puente Viejo viva e vegeta, Isaac si sarà già abbandonato alla passione con Antolina che scoprirà di ...

IL Segreto - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 1° gennaio : Julieta contro Prudencio - Fernando provoca : Il SEGRETO va in onda oggi, martedì 1° gennaio, in prima serata su Rete 4, con il durissimo scontro tra Julieta e Prudencio a causa di Fernando.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 7-11 gennaio 2019 : Elsa Laguna Ritorna! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 7 gennaio 2019 a venerdì 11 gennaio 2019: il cambiamento di Julieta! Elsa ritorna ed è in gravi condizioni! Anticipazioni Il Segreto: Elsa riappare a Puente Viejo, mentre Julieta seduce sia Fernando che Prudencio. I Santacruz indagano sul misterioso stalker di Adela e fanno una scoperta. Intanto, in paese, i sacerdoti raccontano ai loro compaesani la storia di Isaac e della Laguna… Cosa ci ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 7 all’11 gennaio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Di fronte all’offerta di Fernando di farle avere l’annullamento del matrimonio con Prudencio, Julieta si prende del tempo per riflettere meglio sul da farsi. La Uriarte, subito dopo, fa la conoscenza di Isaac: Antolina assiste da lontano all’incontro e sembra provare una strana gelosia. La “fidanzata” propone in seguito ad Isaac di ...

Il Segreto – La storia di Pepa - il 31 dicembre lo speciale con Megan Montaner : anticipazioni : Lunedì 31 dicembre su ReteQuattro: Capodanno con Il segreto. L’ultimo giorno dell’anno va infatti in onda lo speciale Il segreto – La storia di Pepa, che condensa in un paio d’ore le intricate vicende di cui è stata protagonista l’indimenticata Pepa Balmes, interpretata da Megan Montaner. Dalle primissime sequenze andate in onda dell’intera soap opera fino alla sua misteriosa scomparsa, passando per i ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Gonzalo Castro torna a Puente Viejo : Nuovo appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera che anche nella serata di oggi terrà compagnia ai telespettatori italiani. Sul canale Rete 4 verrà trasmesso un appuntamento speciale che racchiudera i momenti più salienti della vita della levatrice Pepa. Nel frattempo, dalla Spagna arrivano delle clamorose Anticipazioni su un personaggio storico: tra qualche settimana a Puente Viejo tornerà Gonzalo, il figlio del Capitano Tristan Castro e ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate italiane : Julieta Uriarte va a letto con Fernando Mesia : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la popolare soap opera iberica che lunedì 31 dicembre 2018 a partire dalle 21:25 regalerà delle forti emozioni ai telespettatori italiani. Nel dettaglio, su Rete 4 verrà trasmessa una puntata speciale dedicata esclusivamente alla levatrice Pepa. Per quanto riguarda le Anticipazioni delle puntate in onda a gennaio su Canale 5, rivelano che ci sarà uno strano avvicinamento tra Fernando e Julieta. Alcuni giorni ...

Anticipazioni puntata speciale de Il Segreto del 31 dicembre su Rete 4 : la storia di Pepa : Mentre le nuove puntate de "Il Segreto" continuano ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 15:40, Mediaset ha pensato bene di regalare ai fan della soap una puntata speciale dedicata all'amatissima Pepa Balmes che verrà trasmessa il 31 dicembre su Rete 4 a partire dalle 21:25 e si soffermerà sulla storia e sulle vicende che hanno riguardato il personaggio interpretato da Megan Montaner. L'inizio di una storia indimenticabile Nel ...