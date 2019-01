Il primo bimbo del 2019 nasce a Pisa Ma i genitori sono livornesi e boicottano una

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Alcune rivalità cittadinecosì forti che ipreferiscono far capire subito ai bambini la parte che dovranno supportare per il resto della vita. Ilbambino nato anelprobabilmente non avrà mai questo dubbio. Infatti, i suoihanno deciso di non far sapere niente del bambino a Il Tirreno perché la famiglia è di Livorno.A raccontarlo è Il Tirreno stesso. Ogni anno il quotidiano pubblica la foto delnato nel nuovo anno, una piccola tradizione del giornale. È la prima volta che isi rifiutano per motivi del genere. Ma l'essere nato nella città rivale è un'onta troppo grande da sopportare per dei. E allora la madre ha gentilmente rifiutato il permesso al fotografo mandato dal quotidiano. Così hanno salvato la loro "integrità".Ad essere apparso sul ...