«Il mio maestro di musica insegna a scuola come suonare la vita»

Abusi all'asilo Montessori - 8 anni al maestro : 'Chiedo scusa a mio figlio' : di Adelaide Pierucci Jonathan Trupia il maestro pedofilo in servizio per mesi all'asilo di Bankitalia è stato condannato a otto anni di carcere. 'Mare, sole, pappa. Sea, sun, pap'. Mentre insegnava ...

Luigi Mastroianni si racconta con il fratello Salvo : "La diversità non mi spaventa - lui è il mio maestro di vita" : Chi segue le avventure social di Luigi Mastroianni già lo conosce: Salvo, amatissimo fratello del tronista di Uomini e Donne, si è prestato ad una lunga intervista doppia al magazine del programma di Canale 5, in cui ha parlato del rapporto col fratello e del suo percorso all'interno del dating show.Salvo, lo saprete, è affetto da sindrome di down, e questo ha reso Luigi particolarmente protettivo nei confronti del fratello: quando il suo ...