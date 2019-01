Il ministro Bussetti | ' Patto con le imprese per assumere chi esce dagli istituti tecnici'

Auguri e precisazioni del ministro Bussetti : fake news taglio sul sostegno : Direttamente dal suo profilo Facebook il ministro Marco Bussetti pubblica uno stringato comunicato di Auguri a tutto il personale scolastico. E’ anche l’occasione per fare alcune importanti considerazioni su alcune notizie false che stanno circolando in queste ore in rete. Bussetti precisa: “Sulla scuola, in particolare sul sostegno, non ci sono e non ci saranno tagli” Il messaggio di Auguri del ministro Marco ...

Priorità ministro Bussetti : il futuro dei docenti ne fa parte? : Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Marco Bussetti ha fornito nell’Atto di indirizzo 2019, pubblicato il 22 dicembre sul sito del MIUR, le 11 Priorità politiche. Il reclutamento docenti e di conseguenza il loro futuro, fa parte di queste 11 Priorità? Le 11 Priorità del Ministro Bussetti Priorità politica 1: Edilizia scolastica; Priorità politica 2: Inclusione scolastica e contrasto alla dispersione ...

Edilizia e diritto allo studio - ecco la nuova scuola del ministro Bussetti : Edilizia scolastica. Inclusione scolastica e contrasto alla dispersione scolastica. Ampliamento dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro. ...

Arriva la nuova scuola del ministro Bussetti : Edilizia scolastica. Inclusione scolastica e contrasto alla dispersione scolastica. Ampliamento dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro. ...

Matteo Salvini : “Sono d’accordo con il ministro Bussetti - giusto dare meno compiti per le vacanze” : Matteo Salvini, ospite di skuola.net, ha commentato la proposta del ministro dell'Istruzione: "Sono d'accordo con Bussetti che ha invitato i docenti a dare meno compiti per le vacanze: da genitore dico che più compiti dai e con meno impegno si fanno. Io vedo che se a mio figlio gli dai 6 libri da leggere, dice 'che palle'; se glie ne dai 2 lo fa".Continua a leggere

Bussetti - il ministro grigioverde : Il presepe da salvare, il crocifisso da non maltrattare, i compiti delle vacanze da dare e non dare (darli, sì, ma pochi, per non gravare sugli impegni delle famiglie): dopo sei mesi di governo gialloverde, e viste le numerose dichiarazioni sui temi suddetti, si vede spuntare qui e lì, quasi dal nul

Milano : Medaglia d'oro Istituto Ciechi a ministro Bussetti : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha ricevuto oggi la Medaglia dell'Istituto dei Ciechi con la seguente motivazione: “per aver dato l’impulso decisivo alla definitiva trasformazione dell’Istituto dei Ciechi di Milano nella nuova veste di Fondazione allo scopo d

Il ministro Bussetti al Cittadino : «Ecco perché chiedo alle scuole di dare pochi compiti per Natale» : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti risponde direttamente al Cittadino sulla richiesta di dare meno compiti agli studenti nelle vacanze di Natale: «Un periodo di riposo per stare in famiglia e ...

Bussetti : ‘Meno compiti per le vacanze’ - lettera al ministro : Qui di seguito pubblichiamo una lettera contro la recente circolare da parte del Ministro dell’istruzione Marco Bussetti atta a limitare i compiti per le vacanze natalizie. Questo punto di vista da parte di Bussetti ha generato non poche polemiche, tra cui quelle da parte del professore (e ingegnere) Gennaro Capodanno che, analizzando la situazione, ha fatto comprendere come simili disposizioni competano esclusivamente alla realtà ...

Scuola - ministro Bussetti - altro annuncio : ‘Nasce la Superiore Meridionale di Napoli’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post all’interno del quale annuncia la nascita della nuova ‘Scuola Superiore Meridionale‘: prenderà vita all’interno dell’Università Federico II. Il progetto sarà finanziato con circa 50 milioni di euro in tre anni e prevede l’assunzione di ricercatori e docenti universitari. La Scuola Superiore Meridionale organizzerà ...

ministro Bussetti - una circolare inutile e dannosa : Il Ministro Bussetti ha annunciato una circolare nella quale inviterà i docenti a dosare il “fardello” dei compiti natalizi. Mi auguro che il Ministro si astenga da questa “predica” inutile e dannosa. Il Ministro Bussetti e la circolare imminente sui compiti natalizi Si legge sul Corriere.it la seguente dichiarazione del Ministro Bussetti:”Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo ...

'MENO COMPITI PER LE VACANZE DI NATALE'/ Il ministro Bussetti - 'ragazzi stiano in famiglia' : polemiche : 'MENO COMPITI per le VACANZE di NATALE': il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, annuncia una circolare per sensibilizzare gli insegnanti. polemiche.

Il ministro Bussetti : «Meno compiti per Natale - i ragazzi stiano in famiglia» : Il ministro dell’Istruzione scende in campo nella diatriba compiti sì-compiti no chiedendo a maestre e prof di essere clementi durante le vacanze: «Concedete ai ragazzi e alle loro famiglie un momento di riposo per le feste»

Natale - il pediatra : “Bene il ministro Bussetti - abolire i compiti per le vacanze” : A salutare con soddisfazione l’annuncio del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, di una “circolare per sensibilizzare le scuole e il corpo docente affinché vengano diminuiti i compiti per le vacanze di Natale” non sono solo gli alunni. “Sono perfettamente d’accordo con il ministro”, dice infatti all’AdnKronos Salute il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli ...