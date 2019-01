Il mercato dell' auto in Italia chiude il 2018 in rosso | -3 | 11%

Frena il mercato dell'auto : Il 2018 non è stata una buona annata per il mercato dell'auto: quelle immatricolare sono state 1,9 milioni, con un calo del 3,1% rispetto all'anno precedente. I dati sono diffusi dal Mit. Nello stesso ...

Calciomercato - gli Under21 più costosi della storia. Pulisic ai piedi del podio : Dal 3 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato l'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna CHELSEA, COLPO Pulisic

Calciomercato Genoa - rinforzi in arrivo : incontro tra Prandelli e la dirigenza per delineare le mosse : Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi si appresta a muoversi per rafforzare la rosa a disposizione di Prandelli Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che si muoverà sul mercato nei prossimi giorni. “Si apre ufficialmente domani, giovedì 3 gennaio, la sessione invernale del calcio-mercato. Al di là dei propositi che si erano fatti largo anche quest’anno la durata, per conformarsi ai mercati ...

Calciomercato Roma - rifiutate due offerte dell’Arsenal per Under : Calciomercato Roma, Under NON SI MUOVE- Nonostante le basse temperature, sarà un gennaio particolarmente caldo in casa Roma. In ottica mercato, infatti, i giallorossi avranno molto di che lavorare, con Monchi super impegnato a regalare dei rinforzi a Di Francesco per la seconda parte di stagione. Fin qui i nuovi non hanno reso secondo le […] L'articolo Calciomercato Roma, rifiutate due offerte dell’Arsenal per Under proviene da Serie ...

CALCIOmercato INTER/ Ultime notizie : si cerca anche Anderson della Sampdoria - ma è duello con la Juventus : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Si cercano rinforzi in difesa: nel mirino anche il giovane Andersen della Sampdoria, ma la c'è anche la Juve.

Calciomercato di gennaio - i 12 calciatori della Serie A a maggior rischio cessione : Con la Serie A in pausa fino al 19 gennaio, è tempo di Calciomercato di riparazione. Acquisti e cessioni si aprono ufficialmente il 3 gennaio per poi chiudersi il 31 alle ore 20. L’estate scorsa la chiusura del mercato invernale era stata fissata al 18 gennaio, ma recentemente la Figc ha ottenuto l’ok dalla Fifa per allungare il periodo dei trasferimenti fino a fine mese. Ecco la situazione di dodici calciatori illustri che ...

Un talento al giorno – Leander Dendoncker - obiettivo di mercato della Roma : Leander Dendoncker è un calciatore belga, difensore o centrocampista del Wolverhampton, in prestito dall’Anderlecht, e della nazionale belga. Gioca prevalentemente come mediano davanti alla difesa ma può giocare anche come difensore centrale in una difesa a 3, possiede un buon temperamento ed è molto abile nel gioco aereo. Inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Club Brugge (2010-2011) e poi successivamente nel Royal ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Muriel è della Fiorentina - Fabregas vicinissimo al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato Genoa - spunta una pazza idea dal Chelsea : rinforzi per Prandelli! : Calciomercato Genoa, il presidente del Grifone Preziosi sta tentando di mettere a segno un grande colpo per la sessione invernale Calciomercato Genoa – Emerson Palmieri è finito nel mirino del Genoa per quanto concerne la sessione di gennaio di Calciomercato. Il calciatore del Chelsea non sta trovando spazio con Sarri, chiuso da un grande Marcos Alonso. Dunque potrebbe cercare di giocare maggiormente altrove ed il Genoa sta provando ...

Muriel è della Fiorentina - è ufficiale/ Calciomercato - domani visite mediche : il colombiano dice no al Milan : Muriel è della Fiorentina, è ufficiale: Calciomercato, domani visite mediche. Il colombiano mantiene la parola data a Corvino e dice no al Milan.

Calciomercato - Luis Muriel è della Fiorentina. E Viola il primo colpo dell anno : ROMA - Il primo colpo di mercato del 2019 è della Fiorentina. Il club gigliato ha reso noto di 'aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Il club viola ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel , il club viola annuncia ufficialmente l'ingaggio dell'...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Muriel è un nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

Calciomercato - tutte le date della sessione invernale : Anno nuovo, tempo di mercato. Si apre ufficialmente oggi la sessione invernale dei trasferimenti, con la squadre che potranno iniziare la caccia ai rinforzi mancanti per inseguire i rispettivi ...