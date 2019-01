Il corpo nel videomessaggio di Beppe Grillo sarebbe del figlio Rocco

Beppe Grillo - il 'suo' corpo tutto muscoli nel videomessaggio è del figlio Rocco ESCLUSIVO : Ha 24 anni, non compare quasi mai al seguito di suo padre e più che alla politica pensa alla salute e al fisico. Ci tiene molto, ci si impegna altrettanto e su Instagram, dove ha un profilo aperto, ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Beppe Grillo - contro-discorso di fine anno/ Video diretta Facebook : volto nel tablet e corpo da culturista : Controdiscorso Beppe Grillo, messaggio fine anno M5s: diretta-Video Facebook durante le parole di Mattarella. Scalzati Di Maio e Di Battista

Grillo col "nuovo" corpo nel suo controdiscorso : "Non sono più l'Elevato" : Come al solito, insieme al discorso di fine anno di Mattarella c'è anche il controdiscorso di Beppe Grillo. Dura pochi minuti su Facebook il video del fondatore del M5S e questa volta il comico "scinde" la mente dal corpo: appare solo attraverso lo schermo di un iPad sul corpo di un uomo muscoloso. Insomma: non il nuovo volto, ma il nuovo corpo del fondatore del Movimento."sono ormai a livelli oltre la perfezione - dice Grillo - Non sono neanche ...

Grillo - corpo da culturista e I-Pad nel messaggio di fine anno - : Un breve video in diretta su Facebook iniziato in contemporanea al discorso del presidente della Repubblica Mattarella in cui l'ex comico compare con il volto posizionato su un busto mezzo nudo e dice:...

Teramo - ritrovato in una scarpata il corpo di un 28enne scomparso nel 2014 : vicino all’ultima cella agganciata dal telefono : Il cadavere di un ragazzo scomparso nel 2014 è stato ritrovato ieri nel teramano, non lontano dall’ultima cella telefonica agganciata dal suo cellulare. Lo scheletro è stato scoperto in una scarpata nelle campagne della frazione di Terrabianca di Tortoreto, seduto al posto di guida di una Nissan Micra. A bordo della stessa auto, che era nascosta tra un canneto, nell’agosto di quattro anni fa Daniele Taddei, 28enne di ...

Giada Farano : da Margherita di Savoia a 'La prova del cuoco' La dancer salinara nel corpo di ballo della trasmissione Rai di Elisa Isoardi : Tra i tanti spettacoli e video, si annovera anche la partecipazione di Giada Farano, non in ordine di tempo, nel video di 'Le Canzoni'con Jovanotti, con Jake la Furia in 'El Party', a Sanremo, al ...

La bimba muore nella mansarda troppo calda : la mamma nasconde il corpo in una valigia : Una coppia in Svizzera è stata condannata per omicidio colposo: i genitori avrebbero gravemente trascurato la figlioletta di 23 mesi che nel luglio del 2015 è morta. I due, entrambi con problemi di tossicodipendenza, avrebbero poi trattato il corpo della bimba “come un rifiuto”.Continua a leggere

Dalla Puglia a 'La prova del cuoco' : Giada Farano entra nel corpo di ballo della trasmissione di Elisa Isoardi : Tra i tanti spettacoli e video, si annovera anche la partecipazione di Giada Farano, non in ordine di tempo, nel video di 'Le Canzoni'con Jovanotti, con Jake la Furia in 'El Party', a Sanremo, al ...

Roma - il corpo di una donna nel Tevere. Scomparse le due figlie piccole : Il corpo di una donna scomparsa da casa con le sue due figlie, due gemelline di sei mesi, è stato trovato nel Tevere a Roma. Non c'è traccia delle due piccole. Le ricerche sono in corso da parte di ...

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere con le figlie di 6 mesi : recuperato solo il suo corpo : Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume. La donna si sarebbe lanciata alle 6,20 da ponte Testaccio, quartiere ...

Roma - donna si getta nel Tevere con le figlie di 6 mesi : recuperato solo il suo corpo : Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume. La donna si sarebbe lanciata alle 6,20 da ponte...

Ti svegli per un istante nel cuore della notte? Ecco cosa ti sta dicendo il tuo corpo : Trascorriamo una grossa percentuale della nostra giornata a letto, a dormire. L’atto di dormire è un momento molto importante sia per la nostra mente, sia per il nostro corpo. A volte, però, anche i sonni più profondi possono diventare disturbati in alcuni momenti della nostra vita, rendendoli instabili. Alcuni studi della Sleep Health Foundation hanno rilevato che è quasi la metà della popolazione adulta a sviluppare forme diverse dal ...

Lo sviluppo della tiroide nel nascituro viene influenzato dall’abitudine al fumo e dall’Indice di Massa corporea della madre : Specialisti britannici hanno valutato l’influenza dell’abitudine al fumo e dell’elevato Indice di Massa Corporea sullo sviluppo della tiroide nel feto. I risultati hanno suggerito che questi fattori abbiano un effetto negativo sulla formazione della ghiandola e ciò predispone a malattie del nascituro. L’abitudine al fumo e l’Indice di Massa Corporea della madre sono stati posti in relazione con un aumentato rischio di malattie, come la Sindrome ...