Il cielo del 2019 : tutti gli eventi astronomici dell’anno : Freschi della cometa di Natale, che ha illuminato il cielo di dicembre, e con ancora addosso i postumi dell’ultimo sciame meteorico dell’anno, eccoci pronti per un 2019 dal calendario astronomico molto fitto, che non ci risparmierà stelle cadenti, superlune e neppure qualche eclissi. Qui di seguito una nostra selezione dei fenomeni che non dovreste perdere: penna alla mano, segnatevi queste date: non ve ne pentirete. Pronti per le ...

Superluna di sangue - stelle cadenti e congiunzioni : gli eventi imperdibili del cielo di Gennaio 2019 : Gennaio è il primo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il 2019 inizia con tanti suggestivi eventi astronomici, dove protagonista sarà la Luna, che il 21 sarà rossa e grande, pronta a regalare l’ultima eclissi totale visibile dall’Italia per alcuni anni. Da ...

Milano - cielo sereno e +18°C : penultimo giorno dell’anno dal clima primaverile. Le Previsioni Meteo per Capodanno [GALLERY] : 1/7 ...

Napoli - i bagni dello stadio sono rotti : i distinti si trasformano in wc a cielo aperto : I distinti trasformati in un grande bagno pubblico. Questo quanto accaduto ieri sera allo stadio San Paolo, in seguito ad alcuni guasti ai servizi igienici. Le file - tra il primo ed il secondo tempo -...

La lettera a Babbo Natale della figlia di Valentina - morta a Rigopiano."Consegnala a mamma in cielo" : "Cara mamma mi manchi tanto, ti voglio bene con tutto il mio cuore, ti penso sempre e so che sei la stella più luminosa che c'è in tutto il cielo. C'è una sorpresa per te, con affetto ti voglio bene". Le feste non sono gioia e felicità per tutti. È il caso di Gaia Matrone, che oggi ha sette anni. mamma Valentina è stata una delle 29 vittime del disastro di Rigopiano, consumatosi quasi due anni fa, il 18 ...

Foligno torna ad alzare gli occhi al cielo in cerca dell'astro di Betlemme : Ad attendere il pubblico sarà un evento in cui scienza e tradizione si incontreranno nel nome di quell'astro che, si narra, condusse 2000 anni fa e poco più i Re Magi al cospetto di Gesù Bambino. ...

SISTEMA DI ACCOGLIENZA E CULTURA - Da venerdì 21 a domenica 23 dicembre nella sala Punto189 - alla base del Grattacielo - : Dal pomeriggio alla sera si potrà partecipare a incontri per conoscere i progetti di ACCOGLIENZA del territorio di Ferrara, oltre che a laboratori rivolti a piccoli e grandi e spettacoli per ...

Alla scoperta del cielo di dicembre con planetario e telescopi : Agli spettacoli nel planetario, in programma alle ore 19:00 e alle ore 21:00, seguirà l'osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli esperti ...

Il Solstizio d’Inverno 2018 coincide con la Luna Fredda e le stelle cadenti : ecco cosa splenderà nel cielo la notte del 21 Dicembre : Il Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade venerdì 21 Dicembre, segnerà il giorno più breve dell’anno mentre la Luna piena illuminerà il cielo notturno e sarà visibile nella notte più lunga dell’anno. I due eventi non sono perfettamente allineati: la Luna piena raggiungerà il culmine alle 18:50 (ora italiana) del 22 Dicembre, mentre il Solstizio avverrà un giorno prima alle 23:23 italiane. Tuttavia, ad occhio nudo, la Luna apparirà come piena ...

Sci - Nicol Delago al settimo cielo dopo l’argento sulla Saslong : “è incredibile - sentivo tutto il tifo” : Nicol Delago si è detta entusiasta della sua prova sulla Saslong, in Val Gardena, un argento stupendo per la sciatrice azzurra Nicol Delago è raggiante al traguardo. Non vede l’ora di abbracciare la madre e la nonna per festeggiare con loro il primo podio della sua carriera arrivato proprio a pochi passa da casa sua, sulla Saslong, in Val Gardena, dove le donne ha gareggiato per la prima volta nella storia della Coppa del mondo. ...

PALERMO Una giornalista cubana parla del suo paese sulle pagine della rivista Mezzocielo : Le donne a Cuba sono presenti in tutti i campi della vita polita, culturale e sociale: scuola, agricoltura, salute, scienza, ricerca, arte, e altro, accanto agli uomini, non più subordinate agli ...

Astronomia : alla scoperta del cielo d’inverno alle Scuderie Aldobrandini di Frascati : La magia degli spettacoli nel Planetario entra in scena a Frascati durante le festività natalizie. Dal 29 dicembre al 4 gennaio l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), in collaborazione con il Comune di Frascati – Assessorato alla Cultura, propone presso le Scuderie Aldobrandini un ricco programma di spettacoli nel Planetario digitale itinerante intitolato “Sotto le stelle dell’Epifania” per scoprire, emozionandosi, le ...

MOSTRA MERCATO - Appuntamento dalle 8.30 alle 17.30 nei giardini del Grattacielo. Ingresso gratuito per i visitatori : 'Il FE' nel Baule', domenica 16 dicembre il vintage torna a Ferrara 14-12-2018 / Giorno per giorno , Comunicazione a cura degli organizzatori, Nuova edizione per "Il FE' nel Baule" : il MERCATO dell'...

Astronomia : stanotte lo sciame meteorico delle Geminidi illuminerà il cielo : Secondo gli scienziati, le stelle cadenti di dicembre, dette anche di Santa Lucia, saranno maggiormente visibili dopo le 2 di stanotte. Si tratta delle Geminidi, uno 'sciame' di stelle così intenso e brillante da poter essere paragonato alle Perseidi, le stelle cadenti visibili nella notte di San Lorenzo. Le Geminidi dovrebbero mostrarsi come delle strisce luminose di colore giallo, visibili in buona parte del cielo. Per osservarle è ...