Il Canal Grande di Venezia farà da sfondo alle nozze di Lady Gaga

Cast e personaggi di Piccole Donne su Canale 5 il 26 e 27 dicembre : il grande classico di Louisa May Alcott torna in tv : Vanessa Caswill è alla regia del nuovo adattamento del grande classico e alla guida di Cast e personaggi di Piccole Donne al via oggi, 26 dicembre, su Canale 5 per un doppio appuntamento da non perdere. Miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott. Proprio nell'anno in cui è stato annunciato il ritorno sullo schermo del capolavoro letterario con protagonista Emma Watson, Canale 5 ha pensato bene di mandare in onda, in prima tv, ...