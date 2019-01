Il calo del prezzo del petrolio annuncia l' arrivo di un' altra recessione?

Allerta Meteo Umbria : atteso sensibile calo delle temperature : temperature in “sensibile diminuzione” sull’Umbria il 3 gennaio per l’ondata di gelo che investirà gran parte dell’Italia. Sulla regione non sono comunque previste particolari nevicate, se non in montagna, secondo quanto emerge dal bollettino Meteo della Protezione civile dell’Umbria. Il cielo sarà poco nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone appenniniche al confine con le Marche e sui Sibillini dove ...

Campania - calo delle temperature - rischio neve anche in pianura : La Protezione civile della Campania ha inviato un allerta alle amministrazioni comunali dell'intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei ...

Meteo : in Lombardia inizio dell'anno con sole e temperature in calo : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Tempo stabile e soleggiato con temperature in calo. Così la Lombardia si appresta a dare il benvenuto al 2019. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da scarsa nuvolosità e assenza di precipitazioni salvo qualche

Meteo Lombardia : inizio dell’anno con il sole - temperature in calo : Tempo stabile e soleggiato con temperature in calo. Così la Lombardia si appresta a dare il benvenuto al 2019. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da scarsa nuvolosità e assenza di precipitazioni salvo qualche episodio di nevischio o deboli nevicate sui rilievi alpini di confine. Correnti in quota dai quadranti settentrionali manterranno il tempo stabile, con vento al suolo in rinforzo ...

Meteo Lombardia : inizio dell’anno con il sole - temperature in calo : Tempo stabile e soleggiato con temperature in calo. Così la Lombardia si appresta a dare il benvenuto al 2019. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da scarsa nuvolosità e assenza di precipitazioni salvo qualche episodio di nevischio o deboli nevicate sui rilievi alpini di confine. Correnti in quota dai quadranti settentrionali manterranno il tempo stabile, con vento al suolo in rinforzo ...

OUTLANDER - Episodio 4x09 : Il calore della famiglia : Ci siamo! E' arrivato il momento che tutti gli OUTLANDERs attendono da tempo! Buona visione.Attenzione: Spoiler!Nel precedente Episodio:Roger riesce a trovare Brianna a Wilmington e, finalmente, la ragazza gli confessa il suo amore. La forte passione viene preceduta dalla cerimonia della legatura delle mani, un'antica tradizione scozzese con cui saranno temporaneamente sposati per un anno e un giorno. Dopo l'amore, i due parlano e ...

Per fine anno calo del 7% su spesa cena : 11.06 Per il cenone di fine anno gli italiani spenderanno in media 82 euro a famiglia con un calo del 7% rispetto al 2017. Lo rivela una indagine Coldiretti/Ixe' in vista del Capodanno per il quale si prevede che più di due italiani su tre (68%) consumeranno nelle case, proprie o di parenti e amici, il cenone del 31. "Lo spumante -precisa la Coldiretti- si conferma come il prodotto immancabile per nove italiani su dieci (91%),seguito a ruota ...

Con l'inizio del nuovo anno arriva il freddo : atteso un brusco calo delle temperature e venti forti : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Ascolti canali digitali e satellitari ottobre/novembre 2018. Deludono 20 - Focus - Extra (col GF) - Food Network. In calo Rai4 : 20 Se fino a poco tempo fa le loro performance stupivano e sembravano destinate a consolidarsi, ora la “golden age” sembra già finita e per molti canali digitali e satellitari la situazione è di stallo. Andiamo a vedere cosa è successo ai loro Ascolti nei mesi auditel clou di ottobre e novembre 2018, cominciando dai più seguiti (qui i dati di novembre delle generaliste). I big Real Time e Rai4 si contendono la vetta. Exploit di Rai ...

SCUOLA/ Hai in classe il figlio del collega? Occhio al decalogo del genitore-insegnante : Può diventare una delle evenienze più antipatiche della carriera di un docente: avere in classe il figlio di un collega. Cosa fare?

Rogoredo - appicca fuoco all'interno dello scalo ferroviario : arrestato : Ha appiccato un incendio all'interno di un locale in disuso dello scalo ferroviario di via Toffetti, nei pressi della Stazione di Milano Rogoredo. L'episodio, accaduto il 24 dicembre, è costato al ...

Natale : decalogo della mise en place per una tavola a prova di galateo : Roma, 24 dic. (Labitalia) - Quando si invitano degli ospiti a casa, in particolar modo nel periodo [...]

Cina - previsto calo della crescita del PIL - : Tuttavia, gli esperti hanno notato che, anche con un tasso di crescita del PIL del 6,3%, il contributo della Cina allo sviluppo dell'economia mondiale rimarrà uno dei più significativi, e non si ...

Natale : decalogo della mise en place per una tavola a prova di galateo : Quando si invitano degli ospiti a casa, in particolar modo nel periodo delle feste, la mise en place è il primo biglietto da visita. Curare i dettagli e apparecchiare la tavola con amore è segno di attenzione verso i propri ospiti e dà un chiaro messaggio sullo stile dei padroni di casa. In questi giorni che anticipano le feste, quindi, meglio ripassare (o imparare) poche e facili regole del galateo per apparecchiare la tavola nel modo più ...