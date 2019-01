Il Brasile ad una svolta | Bolsonaro giura da Presidente | “Cambieremo il destino del Paese”

Servizi Italia - CdA decide interruzione di una partnership in Brasile : Il Consiglio di Amministrazione Servizi Italia ha deciso di interrompere la partnership avviata con il Gruppo Bringel in Brasile, mediante un accordo transattivo. Tale decisione - spiega la società in ...

CESARE BATTISTI IN BOLIVIA?/ Brasile - un Tribunale Federale sottovalutò il rischio di fuga del latitante : CESARE BATTISTI latitante in Brasile: finisce come allerta rossa Interpol, un Ministro del Governo Bolsonaro 'potrebbe essere scappato in un altro Stato'

Cesare Battisti potrebbe aver lasciato il Brasile - ministro ammette : “È una possibilità” : Il ministro brasiliano della Pubblica sicurezza non esclude che Cesare Battisti, condannato in Italia per omicidio e ricercato per essere estradato, sia fuggito dal Brasile. È questa una ipotesi fra quelle prese in considerazione dalla Polizia federale. Salvini: “Non metteremo premi o wanted. Ma sono fiducioso sul fatto che si possa risolvere positivamente”.Continua a leggere

'Battisti non è più una battaglia politica - ma una grande scocciatura per il Brasile' : Dopo che la Corte suprema brasiliana ha annullato la precedente sentenza, emessa dallo stesso giudice, e il presidente Bolsonaro ha firmato l'estradizione, la vicenda politica parrebbe conclusa. Se ...

Il caso Cesare Battisti a una svolta : il Brasile apre all'estradizione : Prima in Messico, poi in Francia, dove per molti anni ha goduto della 'dottrina Mitterand', una politica di diritto d'asilo adottata nel 1982 , durante la presidenza di Francois Mitterand appunto, ...

Brasile - Tribunale chiede arresto di Cesare Battisti : Roma, 14 dic., askanews, - Il giudice Luis Fux dell'Alta corte federale ha disposto l'arresto di Cesare Battisti, il terrorista per il quale l'Italia ha chiesto l'estradizione. La notizia appare su ...

Brasile. Rapina in banca finisce in strage - 13 morti : sterminata una famiglia : Una banda armata è stata sorpresa dalla polizia mentre cercava di mettere a segno un colpo presso due filiali bancarie nella città di Milagres, nella regione del Cariri. La sparatoria che ne è scaturita ha generato un bagno di sangue.Continua a leggere

Nasce sana dall’utero di una donatrice morta un anno prima : clamoroso caso in Brasile : Quando la forza della vita riesce a superare persino l’indistruttibile barriera della morte, ecco che la fantascienza può far pace con la scienza. Ne è dimostrazione vivente una piccola brasiliana di quasi un anno, nata a San Paolo del Brasile il 15 dicembre del 2017, da ben due madri. E questo non è certo l’aspetto più singolare della vicenda, poiché una delle due madri era già deceduta un anno prima che la piccola Nascesse. ...Continua a ...

Brasile - bimba concepita grazie all'utero espiantato da una donatrice deceduta : La piccola ha festeggiato un anno di vita. Primo caso di successo al mondo. Lo studio pubblicato sulla rivista Lancet

Paolo Rossi va in Brasile : parte una collaborazione con Zico : ... insegnerà calcio in Brasile: la sua Paolo Rossi Academy inizia una collaborazione con l'Accademia di football di Zico : l'obiettivo è scoprire talenti per farli diventare protagonisti nel mondo.

Brasile-Camerun - Neymar si infortuna dopo 8 minuti : sospetto stiramento : Destro a giro e... infortunio. Neymar si fa male dopo appena 8 minuti in Brasile-Camerun, gara amichevole giocata in Inghilterra nel Denbigh Stadium, impianto dell'MK Dons. L'attaccante del Psg ...

Brasile. Tenta di derubare una lottatrice - ma finisce malissimo : È accaduto pochi giorni fa a Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazonas, nel nord est del paese: Sabrina Leite, lottatrice di 22 anni, è stata aggredita da due uomini in motocicletta che le hanno chiesto di consegnarle il cellulare, come spiega il quotidiano brasiliano O Globo. La giovane è riuscita a rifugiarsi in casa. I due assalitori sono fuggiti, ma un’automobilista che aveva assistito alla scena ha urtato la moto provocando ...

Brasile - Tite chiama Alex Sandro per sostituire l’infortunato Marcelo : Il ct del Brasile Tite ha convocato lo juventino Alex Sandro al posto del madridista Marcelo, che ha dovuto dare forfait per le amichevoli di novembre della Selecao (il 16 contro l’Uruguay a Londra e il 20 contro il Camerun, a Milton Keynes) a causa di problemi a una coscia. Fuori uso, per una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, anche Coutinho, al posto del quale il tecnico ha richiamato dalla Cina il centrocampista ...

Juventus - Alex Sandro convocato dal Brasile per sostituire l'infortunato Marcelo : Il ct del Brasile Tite ha convocato lo juventino Alex Sandro al posto del madridista Marcelo, che ha dovuto dare forfait per le amichevoli di novembre della Selecao, il 16 contro l'Uruguay a Londra e ...