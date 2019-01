Il 2019 sarà peggiore Buon anno

Trump - bugiardo ‘supersonico’. Sarà il 2019 l’anno della vendetta della verità? : Il 2018 di Donald J. Trump si chiude all’insegna del muro, anzi, dei due muri. Il primo muro – un inutile e costosissimo monumento al più demagogico ego del 45esimo presidente Usa e un regalo alla parte più torvamente xenofoba della sua base politica – è, ovviamente, quello che Trump vuole, fortissimamente vuole, costruire lungo i 3145 km del confine tra Usa e Messico. Tanto lo vuole, in effetti, che per ottenere i fondi necessari a ...

Saldi invernali 2019 al via/ Calendario - le date regione per regione : sarà l'anno delle scarpe : Saldi invernali 2019 al via: iniziano gli sconti in tutta Italia. I dati di Confesercenti: 'Ogni italiano spenderà da 122 euro in su'.

Giro d'Italia 2019 - Geraint Thomas non ci sarà : Anche Chris Froome punta tutto sul tour. Senza le due punte principali, il Team Sky assegnerà i gradi di capitano al talento colombiano Egan Bernal

Sarà un 2019 durissimo. Il Vaticano rinforza gli ormeggi della comunicazione : Svolta o rottura? Il fatto che il Portavoce del Papa Greg Burke e la sua vice Paloma García Ovejero abbiano lasciato in blocco non si può liquidare - come pure hanno fatto gli interessati su Twitter - con un "Nuovo Anno, nuove avventure", o semplicemente come "una tappa" della vita.Al termine di un anno infernale per la Chiesa cattolica in tutto il mondo a causa della nuova crisi per gli abusi sessuali, le loro dimissioni segnano ...

Università - nel 2019 saranno quelle del Nord ad assumere di più : La ripartizione del ministero premia chi ha i conti in ordine. Oltre metà degli atenei del Sud potrà sostituire solo in parte i docenti che vanno in pensione

Giochi : Schiavolin 'Il 2019 sarà ok - ma basta aumenti tasse' : Il sogno è "quotare il primo sbarco dell'uomo su Marte per il 2025" e "come tifoso del genere umano", spiega Fabio Schiavolin, gli piacerebbe pagare. In veste di amministratore delegato di Snaitech, ...

Previsioni Meteo - il 2019 inizia all’insegna del GELO : sarà un Gennaio freddissimo - Giovedì e Venerdì bufere di NEVE sulle coste del Sud [MAPPE] : 1/42 ...

Giro d'Italia 2019 - Chris Froome e Geraint Thomas non ci saranno. Egan Bernal capitano del Team Sky : La notizia è arrivata nella mattinata di Capodanno. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Team Sky ha ufficlaizzato la decisione di Chris Froome e Geraint Thomas di non correre il ...

Roma - Pastore resta e prova a rialzarsi. Il 2019 sarà l'anno del riscatto? : Roma - Diversi per età, ruolo, storie e provenienza, ma uniti alla voce 'talento inespresso': Pastore e Schick continuano a rappresentare le due incognite di una equazione che la Roma non riesce ...

Pensioni - vi spiego perché il 2019 sarà l'anno delle pantere grigie : Quel che conta è che pesano e che il riferimento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Avaro di Molière " una gaffe imperdonabile per chi intende fare politica " ha fatto inviperire loro e ...

Fed - il 2019 sarà l'anno delle colombe? : Editoriali 28 dicembre 2018 Perché l'economia americana correrà almeno fino al 2020 Da gennaio entreranno a rotazione tra i membri votanti del Fomc , il comitato esecutivo di politica monetaria della ...

Da 'Gimbo' e 'Greg' a CR7 : chi saranno i protagonisti del 2019? : Al maschile non vinciamo da Roma 2005 e la Polonia potrebbe già avere il cubano Leon, al femminile in questo decennio siamo fermi a una coppa del mondo. Il rugby ha il mondiale e senza Lomu aveva ...

Salvini : 'Nel 2019 autonomia regionale e legittima difesa'. Di Maio : 'Non ci sarà rimpasto' : Il governo pone gli obiettivi del nuovo anno. Sulla tenuta dell'Esecutivo non ha dubbi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 'Avanti per 5 anni' -

Cotton fioc - dal 2019 saranno banditi perché troppo inquinanti : Se il 2018 è iniziato all'insegna delle proteste per l'abolizione dei sacchetti di plastica per frutta e verdura nei supermercati, il 2019 è pronto per diventare l'anno in cui sono spariti i Cotton fioc dagli scaffali italiani. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, i bastoncini di plastica con le estremità in cotone, usati soprattutto per la pulizia delle orecchie e per il trucco, saranno banditi perché troppo ...