Il 2019 di Lana Del Rey parte con un nuovo singolo | l’album è pronto insieme ad un libro

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni dell'anno,Del Rey ha finalmente annunciato l'uscita di undal titolo decisamente inusuale per la sua lunghezza.Il brano, che inizialmente i fan avevano già ascoltato via Instagram come Sylvia Plath, ora cambia titolo e diventa Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it (ovvero "La speranza è una cosa pericolosa da avere per una donna come me - ma ce l'ho").Iluscirà il 9 gennaio ed aprirà ufficialmente l'era discografica Norman Fucking Rockwell, dopo i due singoli promozionali rilasciati la scorsa estate, Mariners Apartment Complex e Venice Beach. Come precedentemente annunciato in diretta sul suo profilo Instagram per aggiornare i fan sullo stato dell'arte del successore di Lust For Life, la lavorazione del disco è già conclusa (stando ai precedenti programmi di rilascio dovrebbe ...