Sondaggi Tgcom24 : il 2018 è l'anno del ponte Morandi - di Salvini e del reddito di cittadinanza : I lettori di Tgcom24 scelgono la tragedia di Genova come evento più importante dell'anno e votano il vicepremier come personaggio simbolo. Dodici mesi in gran parte nel segno della politica

2018 - un anno di plastica (in mare) : Oltre 150 milioni di tonnellate di plastica presenti oggi negli oceani del mondo che, senza un’inversione di rotta, entro il 2025 conterranno una tonnellata di plastica per ogni tre tonnellate di pesce. L’emergenza ambientale che nel 2018 è esplosa in tutta la sua gravità è certamente quella dell’inquinamento da plastica in mare. Un inquinamento che ha ormai raggiunto le (ex) incontaminate acque antartiche, come evidenziato dalle analisi di ...

Beach volley - World Tour 2018 The Hague. Capodanno sulla sabbia in Olanda con tanto azzurro e qualche top team : Si riparte dall’Olanda in quello che doveva essere un torneo di preparazione al Major Series di inizio febbraio a Fort Lauderdale e invece, vista l’inattesa cancellazione del torneo statunitense, sarà un evento isolato, sicuramente l’appuntamento clou del primo trimestre del 2019 del World Tour di Beach volley. Dal 2 gennaio (qualificazioni) e 3 gennaio (main draw) sulla sabbia dell’imponente impianto al coperto di The ...

Apple e Samsung hanno dominato le vendite di smartphone premium nel Q3 2018 : Stando ai dati raccolti da Counterpoint Research, il segmento degli smartphone premium è cresciuto notevolmente e a dominarlo sono state Samsung ed Apple L'articolo Apple e Samsung hanno dominato le vendite di smartphone premium nel Q3 2018 proviene da TuttoAndroid.

Capodanno : l’addio al 2018 da Sydney a New York - da Rio a Dubai : Il mondo ha dato l’addio al 2018 e accolto il 2019 con grandi festeggiamenti e buoni auspici: tra le celebrazioni più famose e partecipate c’è sicuramente quella di Times Square a New York ma anche Dubai con i suoi fuochi d’artificio da record. Nella Grande Mela si sono esibiti Christina Aguilera, Sting e Snoop Dogg, in attesa che la grande sfera di cristallo scendesse a Times Square allo scoccare della mezzanotte. A Sydney, ...

Ascolti Tv 31 dicembre 2018 - Amadeus e Mattarella protagonisti del Capodanno. Il Circo di Montecarlo non invecchia mai : Eccoci con l'analisi degli Ascolti Tv 31 dicembre 2018 . L'anno si chiude e si apre all'insegna di Raiuno. Oltre 5 milioni e mezzo di media per L'Anno che Verrà , condotto da Amadeus con più del 35% ...

L'Eredità - Flavio Insinna chiude il 2018 nel peggiore dei modi : 'L'inganno continua' - altra grave accusa : Anche a Capodanno non mancano le polemiche su L'Eredità. Sotto accusa, ancora una volta, Flavio Insinna e gli autori Rai che spianerebbero la strada a questo o quel concorrente. Nella puntata andata ...

I migliori look del 2018 di Charlotte Casiraghi sono una guida alle tendenze moda più belle dell'anno : ... di partecipare ai red carpet più famosi del mondo indossando creazioni couture da mille e una notte, Charlotte Casiraghi è sicuramente una delle royal più chic del mondo, ed è anche una delle ...

Rudy Zerbi - una lacrima per il 2018 : 'Cosa mi mancherà'. Lo struggente messaggio di fine anno : Un commovente Rudy Zerbi saluta il 2018 con una lacrimuccia. Il professore di Amici di Maria De Filippi , solitamente duro con i giovani allievi del talent di Canale 5, sui social mostra invece il suo ...

I fatti più importanti che hanno caratterizzato il 2018 a Olbia : I fatti più importanti a Olbia. Il 2018 è stato un anno ricco di fatti accaduti nella città di Olbia. Dalla politica alle novità sui trasporti, dalle crisi in alcuni settori della città al cinema, dal maltempo all'inaugurazione del Mater. Insomma, è stato un anno importante e che ha segnato la città su ...

Ascolti tv ieri - L'anno che verrà - Capodanno in musica - Auditel 31-12-2018 : RAI 3 42° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo In questa nuova serata di festa il chapiteau di Montecarlo ha accolto uno degli spettacoli circensi più ricchi, suggestivi e memorabili di ...

Ascolti TV | Lunedì 31 dicembre 2018. L’Anno che Verrà (35.1%-32.9%) doppia il Capodanno in Musica (16.7%) : Sergio Mattarella Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.45 alle 25.58, ha raccolto davanti al video 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha interessato 839.000 spettatori pari al 5% di ...