Il 2018 di San Giacomo di Roburent e Artesina si è chiuso con due incendi | FOTO

Juventus - per Alex Sandro 31 partite in Serie A senza sconfitte nel 2018 : Tra i tanti record segnati dalla Juventus nel 2018 , ne spicca anche uno personale: Alex Sandro è il calciatore che ha giocato più partite di Serie A nell'anno solare appena finito senza mai perdere. ...

PADOVA - INTERVENTO RECORD PER ASPORTARE TUMORE DAL CUORE SENZA APRIRE TORACE/ 2018 al top per sanità veneta : TUMORE rene-CUORE "aspirato" SENZA APRIRE TORACE: a PADOVA il primo INTERVENTO al mondo. L'operazione chirurgica è durata 12 ore e ha coinvolto 28 medici

Mareggiata del 29 ottobre 2018 : Santa Margherita Ligure guida il progetto di ripristino della diga : Il Comune di Santa Margherita Ligure guiderà il progetto di messa in sicurezza e ripristino della diga di sopraflutto del porto danneggiata dalla Mareggiata del 29 ottobre 2018: l’Amministrazione ha deciso di stanziare circa 150mila euro per attribuire l’incarico di progettazione e anticipare i tempi e avere un progetto pronto nel momento in cui verranno reperiti i finanziamenti. “Mettere in sicurezza il nostro porto oggi vuol ...

Elena Sofia Ricci : "Il 2018 emotivamente pesante" : Non è stato un 2018 facile per Elena Sofia Ricci . Due grandi lutti hanno infatti colpito la sua vita: prima quello della madre e poi quello dell'amico fraterno Ennio Fantastichini . È l'attrice ...

Atletica - BOclassic 2018 : dominio etiope a Bolzano - vincono Tamirat Tola tra gli uomini e Netsanet Gudeta tra le donne : L’Etiopia conquista Bolzano: sia la corsa maschile che quella femminile della BOclassic sono state vinte da atleti del Paese africano. In particolare, tra gli uomini ha trionfato un Tamirat Tola in grande forma ed in grado di sfiorare il record della corsa. Il bronzo di Rio 2016 sui 10.000 metri (stessa distanza odierna) ha concluso la propria prova in 28’12”, a dieci secondi dal primato. Tra le donne, invece, il successo è ...

Camposano - NA - - consegnati i riconoscimenti del "Premio Campania 2018" : È scienza e ricerca, con premi al professor Eduardo Celentano, Primario di Cardiologia all'ospedale "Santa Maria della Pietà" dei religiosi camilliani di Casoria, e al professor Alfredo Budillon, ...

2018 : ci hanno lasciato Fabrizio Frizzi - Bibi Ballandi - Pippo Caruso - Marco Garofalo e Sandro Mayer : Personaggi morti nel 2018 Ancora poche ore e saluteremo il 2018. Tra i tanti bilanci che ogni fine anno si porta con sè, anche quello legato ai numerosi personaggi venuti a mancare. Sul fronte del piccolo schermo la perdita più sentita dal pubblico e dagli addetti ai lavori è stata quella di Fabrizio Frizzi. Lo scorso 26 marzo, con la sua morte, la tv italiana ha perso uno dei suoi volti più amati. Un conduttore che con il suo sorriso ha fatto ...

Conclusa la “campagna di raccolta sangue 2018” alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito : Viterbo. Con la donazione del 20 dicembre si è Conclusa ufficialmente la campagna di raccolta di sangue 2018, iniziativa di

Il terremoto - il trionfo del M5S e la Serie D : il 2018 fasanese in 20 notizie : L'anno si apre con due importanti notizie di cronaca. È il 19 gennaio quando, nella frazione di Pezze di Greco, in piena notte tre auto vanno a fuoco: ancora ignote le cause di quell'avvenimento,...

Programmi TV di stasera - lunedì 31 dicembre 2018. Musica - Circo e Cinema per San Silvestro : Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de L’Anno che ...

Se Dio vuole - Rai 1/ Streaming video del film con Alessandro Gasmann - oggi - 30 dicembre 2018 - : Se Dio vuole, la trama e il cast del film in onda su Rai Uno oggi, domenica 30 dicembre 2018 con Alessandro Gassman e Marco Giallini.

Mostri - santi ed eroi normali : i film visti nel 2018 : All’ultimo momento utile ecco una piccola lista dei film che voglio ricordare del 2018. Come al solito, rigorosamente in ordine sparso. Leggi

Samsung Volley Cup – Il Club Italia CRAI chiude il 2018 in casa contro la Bosca San Bernardo Cuneo : Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI chiude il 2018 con la partita in programma sabato sera al Centro Federale Pavesi L’ultima partita dell’anno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia CRAI tornare tra le mura amiche del Palazzetto del Centro Federale Pavesi. Sabato sera alle 20.30 nell’ultima di andata della regular season le azzurrine ospiteranno la Bosca San Bernardo Cuneo allenata da Andrea Pistola. Le due formazioni ...

Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo - Sergio Rubini - Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i ...