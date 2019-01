Il 12 gennaio arriva l’atteso Gran Ballo Russo a Palazzo Brancaccio organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica : Roma – La VII Edizione del Gran Ballo Russo da sempre promosso dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca – ideatore ed organizzatore dell’evento – con Eventi-Rome di Yulia Bazarova – promotrice della cultura russa in Italia, giornalista – e l’Associazione amici della Grande Russia che promuove la storia e la cultura russa sia in Italia che in Russia, di Paolo Dragonetti de Torres Rutili ...

Cinema - arriva nelle sale 'Il gioco delle coppie' - Musa Tv n.1 del 2 gennaio 2019 : Firmata dal regista francese Olivier Assayas la commedia che ha divertito il Festival di Venezia mette a confronto il 'vecchio mondo' fatto di carta e libri con il 'nuovo mondo' di e-book e digitale intrecciando il tutto con relazioni sentimentali stantie e tradimenti

L'anno giallazzurro gennaio - arrivano a Frosinone Chibsah e Konè : Non molto ricca la sessione invernale di calciomercato per il Frosinone Calcio. arrivano in Ciociaria solamente Raman Chibsah e Moussa Konè . Chibsah torna a Frosinone dopo aver militato quasi un anno ...

Pensioni : Q100 - il Governo rassicura : 'a gennaio arrivano i decreti' : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini dimostrandosi soddisfatto dell'operato dell'esecutivo giallo-verde che ha portato all'approvazione da parte del Senato della nuova Legge di Stabilità 2019. Il ...

Il meteo di gennaio : dopo l'Epifania arriva il gelo - a fine mese prevista anche la neve : Il 2019 è sempre più vicino ed il mese di gennaio sta arrivando. In molti si chiedono come sarà il tempo dopo il primo dell'anno. Di seguito daremo un'occhiata alle temperature, alla possibilità di neve più o meno abbondante e a quanta pioggia potrebbe cadere....Continua a leggere

Autostrade - pedaggi : dal 1 gennaio arriva la nuova stangata - quanto pagheremo in più e dove : Anche dopo il disastro del Ponte Morandi , Autostrade per l'Italia avrà il suo aumento annuale delle tariffe . Inferiore sì a quello ottenuto nel 2018, 1,51%,, ma comunque molto vicino, 0,81%, a ...

Chievo Verona - Pellissier è il regalo di Natale : a gennaio però può arrivare una punta : Dal momento dell’arrivo di Di Carlo sulla panchina del Chievo la squadra del presidente Campedelli è cresciuta notevolmente. È vero, non sono arrivate vittorie, ma allo stesso tempo i gialloblu non hanno più perso: in cinque partite sono arrivati altrettanti pareggi, tre dei quali contro Napoli, Lazio e Inter. Ciò che è cambiato con Di Carlo è anche il reparto offensivo, che adesso ha ritrovato i gol di Pellissier. Il capitano, alla ...

Bayern Monaco - non solo Hernandez : a gennaio può arrivare un altro terzino : Non solo Lucas Hernandez per il Bayern Monaco: la società bavarese, infatti, a gennaio potrebbe anche prelevare Benjamin Pavard dallo Stoccarda. È quanto riportato da ESPN, che ritiene che l’affare, previsto per l’estate, potrebbe essere anticipato di qualche mese. Da settimane girano voci di un accordo da 35 milioni di euro in vista dell’estate, ma i bavaresi hanno necessità di recuperare in campionato e di essere più ...

NAPOLI - ANCELOTTI : 'A gennaio NON ARRIVA NESSUNO'/ 'La rosa mi soddisfa - a meno che...' : NAPOLI atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo ANCELOTTI in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.

Rai2 - Apri e Vinci arriva il 7 gennaio con Costantino Della Gherardesca : Inizialmente previsto per il 10 dicembre, il nuovo quiz di Rai2 Apri e Vinci era stato rimandato al 2019 con l'arrivo del nuovo direttore Carlo Freccero e ora ha trovato la sua nuova collocazione. Partirà il 7 gennaio e sarà prodotto dalla Stand By Me di Simona Ercolani, il programma è già un successo in Isreaele (dove è nato), Kazakistan, Belgio, Serbia, Turchia e Repubblica Ceca. Alla guida, Costantino Della Gherardesca.In onda dal lunedì ...

La demo di God Eater 3 arriva a gennaio in occidente : Ottime notizie per tutti i fan in attesa di God Eater 3: da gennaio i giocatori potranno provare con mano il gioco grazie a una versione demo.Come segnala Gematsu, Bandai Namco pubblicherà una versione di prova per un tempo limitato l'11 gennaio. La "action demo" sarà giocabile fino al 13 gennaio, ha annunciato la compagnia.La demo permetterà ai giocatori di creare un personaggio e affrontare gli Aragami nelle missioni single e multiplayer.Read ...

Inter - Ozil colpo Champions : può arrivare a gennaio (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle società che farà qualcosa nella prossima sessione di calciomercato a gennaio. L'obiettivo dei dirigenti è quello di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, per poter consolidare il piazzamento Champions, visto che la Juventus in testa alla classifica è già a più quattordici punti, e cercare di arrivare in fondo nelle altre due competizioni in cui è in gioco, la coppa Italia e l'Europa ...

Milan - per Higuain peggiore inizio da quando gioca in Serie A : l’alternativa arriva già a gennaio? : Se il Milan si trova al quarto posto in campionato, di sicuro il merito non è di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti, non va in gol da quasi due mesi quando a “San Siro” i rossoneri sconfissero in rimonta la Sampdoria per 3-2. In campionato è fermo a quota 5 reti, mentre in Europa League ne ha segnate una al Dudelange e una all’Olympiakos. La risalita dei rossoneri ha molto di Gattuso che, nonostante ...