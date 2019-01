ilfoglio

: Leoluca Orlando sospende il #decretosicurezza a #Palermo e #Salvini risponde: 'Pensi ai veri problemi della sua cit… - giornalettismo : Leoluca Orlando sospende il #decretosicurezza a #Palermo e #Salvini risponde: 'Pensi ai veri problemi della sua cit… - rumba15342942 : RT @ilfoglio_it: I veri problemi di Ama nascosti sotto i rifiuti di Roma: l'azienda ha un organico più elevato della media del settore, un… - nicola_atlante : RT @ilfoglio_it: I veri problemi di Ama nascosti sotto i rifiuti di Roma: l'azienda ha un organico più elevato della media del settore, un… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Quando un’azienda è prossima a fallire non è mai per cause soltanto economico-finanziarie, di gestione operativa o di debolezza del management. E' sempre per un insieme delle tre. A questa regola non si sottrae l’Ama, Azienda Municipale per l’Ambiente di. Lo dimostrano numeri concreti, come uno