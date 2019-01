I peggiori parenti delle serie tv

wired

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) 1. Conte Olaf (lo zio dei Baudelaire, Unadi sfortunati eventi)2. Anthony Cooper (il padre di Locke, Lost)3. Mags Bennet (madre dei fratelli Bennett, Justified)4. La Montagna (fratello del Mastino, Il trono di spade)5. Nathan Riggs (padre di Martin Riggs, Lethal Weapon)Bonus: Gendō Ikari (il padre di Shinji Ikari, Neon Genesis Evangelion)Letelevisive sono costellate di ottimi padri, splendide madri, famiglie meravigliose. Anche imariti sono per lo più rappresentati come amorevoli figure paterne. Il panorama seriale consta, però, di svariate e disturbanti eccezioni: esemplari diper i quali il legame di sangue non costituisce un fattore privilegianterelazioni, consanguinei totalmente incapaci di provare affetto per figli, fratelli, genitori e affini, familiari che si dimostrano i fautoridisgrazie di chi ha avuto la sfortuna di ...