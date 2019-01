I morti per la tempesta “Usman” che ha colpito le Filippine dopo Natale sono almeno 85

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Russia - crolla un palazzo : 4 morti - dai 36 ai 40 dispersi : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina all'alba a Magnitogorsk, una città russa situata sulla parte meridionale degli Urali, nella regione di Chelyabinsk, dove una palazzina è parzialmente crollata. La deflagrazione è stata provocata probabilmente da una improvvisa fuga di gas, almeno così fanno sapere i media russi. L'esplosione ha provocato già tre vittime. Risultano ancora disperse circa 35 persone (anche se alcune fonti ...

Russia - esplosione di gas in condominio : 4 morti e decine di dispersi | : accaduto a Magnitogorsk, cittadina degli Urali, verso le 4 di notte. Quattro estratti vivi, ma sotto le macerie ci sarebbero almeno 50 persone. Un testimone: "Abbiamo pensato fosse un terremoto, ...

Russia - Notte di San Silvestro da incubo a Magnitogorsk : esplosione fa crollare enorme palazzo residenziale - 4 morti e 68 dispersi [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Russia - esplosione di gas in condominio : 3 morti e oltre 70 dispersi - : accaduto a Magnitogorsk, cittadina degli Urali, verso le 4 di notte. Quattro persone sono state estratte vive dalle macerie. Un testimone: "Abbiamo pensato fosse un terremoto, abbiamo sentito delle ...

Russia - esplosione di gas in condominio : almeno 3 morti e 79 dispersi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Esplode un condominio in Russia : 3 morti e 79 dispersi : Esplode un palazzo in Russia. Sono 79 i dispersi dopo l'esplosione che ha distrutto un edificio di Magnitogorsk, in Russia, provocando la morte di 3 persone. Lo riferisce l'agenzia Tass, citando il ...

Russia : esplosione in appartamento per fuga di gas - 3 morti e 79 dispersi : Tre persone sono morte in Russia, a Magnitogorsk, per l’esplosione verificatasi in un appartamento e provocata da una fuga di gas: la deflagrazione ha causato il crollo parziale del palazzo, dal quale sono state estratte vive una decina di persone, ha riferito l’agenzia Tass. I dispersi sarebbero 79 secondo Tass, che cita il vicegovernatore della regione di Chelyabinsk, Oleg Klimov. L'articolo Russia: esplosione in appartamento per ...

Russia : esplosione in appartamento per fuga di gas - 3 morti : Tre persone sono morte in Russia, a Magnitogorsk, per l’esplosione verificatasi in un appartamento e provocata da una fuga di gas: la deflagrazione ha causato il crollo parziale del palazzo, dal quale sono state estratte vive una decina di persone, ha riferito l’agenzia Tass. L'articolo Russia: esplosione in appartamento per fuga di gas, 3 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

I morti per la tempesta “Usman” che ha colpito le Filippine dopo Natale sono almeno 68 : Funzionari del governo delle Filippine hanno detto lunedì che i morti per la tempesta che ha colpito alcune zone del paese nei giorni dopo Natale sono almeno 68, anche se il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore: 57 persone sono

Piogge torrenziali nelle Filippine : 68 morti per frane e inondazioni : nelle Filippine 68 persone hanno perso la vita a causa di una tempesta che ha colpito il centro del paese la scorsa settimana: il nuovo bilancio è stato fornito oggi dalle autorità locali. Almeno 57 vittime si registrano solo nella regione di Bicol, a Sud-Est di Manila, altri 11 morti sono stati accertati sull’isola di Samar. La maggior parte dei decessi è avvenuta per annegamento o frane. La tempesta “Usman” ha colpito le ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Bangladesh : scontri per il voto - 10 morti : ANSA, - DHAKA, 30 DIC - Almeno 10 persone sono rimaste uccise in scontri tra manifestanti e polizia in diverse zone del Bangladesh, mentre sono in corso le elezioni. Lo riferiscono i media locali. L'...