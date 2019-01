I gigantisti si preparano per Adelboden | Borsotti | Bosca | De Aliprandini e Hofer al

Sci alpino - i gigantisti preparano a San Vigilio di Marebbe l’appuntamento in Alta Badia : I sette gigantisti di Coppa del mondo a San Vigilio di Marebbe, preparano il doppio appuntamento in Alta Badia Allenamento a San Vigilio di Marebbe per i gigantisti della Nazionale. Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Roberto Nani, Giulio Giovanni Bosca, Manfredo Moelgg, Alex Hofer e Giovani Borsotti saranno nella località altoatesina insieme ai tecnici Alessandro Serra, Ruggero Muzzarella e Devid Salvadori per preparare il doppio ...