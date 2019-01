Hyundai WRC - Andrea Adamo è il nuovo Team Principal

quattroruote

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) LaMotorsport inizia ilanno con una grande novità a livello dirigenziale: Michel Nandan non è più ildelWRC e al suo posto arriva l'ingegnerSi punta alla vittoria. Ad Alzenau sembrano essersi stancati dei secondi posti nel Mondiale Rally e ilsi sta riorganizzando, nel tentativo di far diventare il 2019 lanno del successo. Dopo sei stagioni nel ruolo di, Michel Nandan lascia il marchio coreano: "Lo ringraziamo per il grande lavoro svolto per la crescita e lo sviluppo dele gli auguriamo il meglio per il futuro", ha fatto sapere latramite il comunicato stampa inviato oggi.Un italiano al comando. Al posto di Nandan arriva un nome ben noto nel motorsport, quello dell'ingegner, uno degli uomini chiave nel successo di Gabriele Tarquini nel Mondiale WTCR di quest'anno.si ...