Huawei Y7 Pro 2019 | un economico smartphone con schermo da 6 | 2 pollici

Nuovo anno e nuovo look per il Huawei Mate 20 Pro : due colorazioni trapelate : Il Huawei Mate 20 Pro si rifà il look con l'inizio del 2019. Nonostante il telefono sia stato lanciato solo in ottobre, con il nuovo anno, subisce un restyling con due nuove colorazioni molto particolari che non mancheranno di dare un nuovo impulso alle vendite, pure abbastanza notevoli riferite a tutta la serie Mate 20 lanciata in autunno (ben 5 milioni di esemplari in poche settimane a fine 2018). Il Huawei Mate 20 Pro, attualmente, è ...

Huawei P30 Pro viene immaginato in un video mentre Motorola Moto G7 è mostrato nel dettaglio : Un concept di Huawei P30 Pro viene mostrato nel dettaglio su YouTube mentre su Motorola Moto G7 arrivano anticipazioni più concrete

Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018 : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Galaxy Note 9 e altri : Per la vigilia di Capodanno sono in offerta Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, HONOR View 10 Lite, Moto G6 Plus e Samsung Galaxy S9 Plus. Interessanti, no?

La volta di Huawei P Smart 2019 : cosa propone il nuovo entry-level : Un piccolo gioiello il nuovo Huawei P Smart 2019, dotato di un piccolo notch a goccia e di angoli morbidi e sinuosi, come avviene ormai da tempo per la serie P. Le specifiche tecniche del device pure potrebbero trovare diversi consensi: schermo FullView LCD da 6.21 pollici e risoluzione FullHD (2340 x 1080 pixel), processore Kirin 710, 3GB di RAM, 64GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512GB), doppia fotocamera posteriore da 13 + ...

Huawei Y7 Pro (2019) lanciato in Asia con un display da 6 - 26 pollici e notch a goccia : Dal Vietnam arriva la notizia del lancio di Huawei Y7 Pro (2019), smartphone di fascia bassa con alcune interessanti caratteristiche. Ecco quali sono

Miglior produttore smartphone 2018 Huawei o Samsung? Dati vendite e riflessioni su strategie : Giunti al 31 dicembre è possibile incoronare il Miglior produttore smartphone 2019 tra Huawei e Samsung per quanto riguarda l'universo Android? In questo articolo esamineremo i Dati nudi e crudi relativi ai risultati di vendita dei due brand ma non mancheremo di appuntare le nostre riflessioni sulle diverse strategie aziendali dei brand, indicando alla fine chi tra i due ( a nostro parere) ha fatto meglio negli ultimi 12 mesi. Ad analizzare ...

Gioie e dolori con EMUI 9 su Huawei P20 Pro : primi feedback anche sulla batteria : Sono trascorsi ormai un po' di giorni da quando è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento contenente Android Pie e la nuova interfaccia EMUI 9.0 per parte del pubblico che ha deciso di acquistare un Huawei P20 Pro qui in Italia. Come vi abbiamo riportato a Santo Stefano con un approfondimento preliminare sull'argomento, si tratta della patch B163, resa disponibile per chi ha optato su un dispositivo no brand, fermo restando che al ...

Ottimo rilancio di Vodafone con Samsung Galaxy S9 e tanti Huawei in promozione a Capdonanno : Sono praticamente ufficiali da oggi alcune proposte riguardanti le promozioni Vodafone ottimizzate su determinati smartphone, soprattutto nel caso di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9. La scelta da parte della compagnia telefonica appare chiara, con la ferma volontà di agevolare il pubblico che ha una capacità di spesa differente, a seconda delle proprie esigenze. Vediamo dunque quali sono i vari prezzi fissati dallo stesso operatore per chi ...

Vodafone sconta Huawei P20 Pro - P20 Lite e altri e regala Huawei Band 3E : Vodafone sta raggiungendo alcuni già clienti con un SMS che propone l'acquisto di uno smartphone a prezzi vantaggiosi che partono da 149 euro, con un regalo.

Usa - Trump vuole vietare i prodotti Huawei e Zte : Il presidente americano Donald Trump sta valutando la possibilità di firmare un ordine esecutivo nel nuovo anno che vieterebbe alle società Usa di usare apparecchiature per le telecomunicazioni ...

Usa - Donald Trump vuole vietare prodotti Huawei e Zte alle società - Sky TG24 - : Il presidente sta valutando la possibilità di firmare un ordine esecutivo nel nuovo anno che vieterebbe alle società americane di usare apparecchiature per le telecomunicazioni prodotte dalle due ...

In uscita il Huawei P30 e il P30 Pro entro il 28 febbraio? Annuncio evento MWC 2019 : I Huawei P30 e P30 Pro potrebbero essere più vicini del previsto. Ben prima dell'inizo della primavera, le due nuove ammiraglie successive agli attuali Huawei P20 e P20 Pro potrebbero fare capolino e ingaggiare una nuova guerra all'ultima feature con la concorrenza Android (in particolare Samsung). Grazie alle ultime informazioni trapelate in questa giornata del 27 dicembre, abbiamo a disposizione una finestra temporale ben precisa per la più ...