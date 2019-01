Gruppo FS | pronto piano emergenza maltempo

Sci alpino - tutto pronto per lo slalom femminile di Semmering : Brignone guida il Gruppo azzurro : Brignone, Costazza, Irene Curtoni, Della Mea e Peterlini: ecco le cinque azzurre per lo slalom di Semmering Saranno cinque le atlete azzurre che prenderanno il via sabato 29 dicembre nello slalom di Semmering (prima manche ore 10.30, seconda ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1). La formazione azzurra nella seconda gara consecutiva nella località austriaca sarà composta da Chiara Costazza, Irene Curtoni, Federica Brignone, Martina ...

Roma - De Rossi sta bene : pronto a rientrare in Gruppo : Buone notizie per la Roma: secondo quanto riferito da Sky Sport 24 , Daniele De Rossi è più vicino alla guarigione. Il suo rientro in gruppo è previsto nei pRossimi giorni.