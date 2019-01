Gli Uffizi alla Germania restituiteci l’opera rubata dai nazisti

Firenze - l’appello del direttore de Gli Uffizi Eike Schmidt alla Germania : “Restituite il quadro rubato dai nazisti” : “Un appello alla Germania , per il 2019: ci auguriamo che nel corso di quest’anno possa essere finalmente restituito alle Gallerie degli Uffizi di Firenze il celebre ‘Vaso di Fiori’ del pittore olandese Jan van Huysum, rubato da soldati nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e, attualmente, nella disponibilità di una famiglia tedesca che, dopo tutto questo tempo, non l’ha ancora reso al museo, nonostante le ...

“Oggi è nato per voi un Salvatore” : dalle Gallerie deGli Uffizi il regalo di Natale agli italiani : La mostra virtuale "Oggi è nato per voi un Salvatore" è online sul sito delle Gallerie degli Uffizi di Firenze per raccontare in alta definizione tre secoli di Natività, dall'Adorazione dei Magi di Gentile a quella recentemente restaurata di Leonardo da Vinci. Otto celebri dipinti dalla collezione del prestigioso museo fiorentino.Continua a leggere