Giudice Sportivo | ammenda di 10 000 euro a Claudio Lotito

Serie A - Giudice Sportivo : due giornate a Marusic e Meite - stop per Suso che salta la Supercoppa Juve-Milan : Due giornate di squalifica ad Adam Marusic, Lazio, e Soualiho Meite, Torino, . E' questa la sanzione più pesante decisa dal Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della ...

Inter - Marotta : 'Non faremo ricorso per la sentenza del Giudice sportivo. C'è da riflettere' : Il mondo del calcio non deve essere demonizzato, si deve parlare di un disagio sociale della nostra società civile e di conseguenza dobbiamo riflettere su di esso". Poi aggiunge: "Oggi leggevamo su ...

Squalificati Serie C - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie C – Il giudice sportivo Sostituto Avv. Francesco Scutiero, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 27 Dicembre 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: SOCIETA’ AMMENDA € 2.000,00 SAMBENEDETTESE perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore alcuni petardi uno dei quali veniva ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; e per avere inoltre, al termine della gara, ...

Ultrà morto - Salvini contro Giudice Sportivo : Sbagliato chiudere stadi : Ultrà morto, Salvini contro giudice sportivo: Sbagliato chiudere stadi Saranno interrogati domani i tre tifosi interisti, tutti sotto i trent'anni, arrestati per gli scontri prima della partita Inter-Napoli nei quali Daniele Belardinelli (CHI ERA ). Emessi sette Daspo Parole chiave: ...

San Siro chiuso ai tifosi - Salvini contro il Giudice Sportivo - : L'ex milanista in un'intervista a La Gazzetta dello Sport risponde così al ministro: 'Giusto non sospendere la gara? Non è così, non sono d'accordo. La gara andava fermata, perché il giocatore si ...

Serie A - Giudice Sportivo : due gare a porte chiuse per l'Inter : MILANO - Dure gare a porte chiuse e una terza vietata alla curva, il settore secondo anello verde,. E' questa la decisione del Giudice Sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea nei confronti dell' Inter ...

Giudice Sportivo : due turni di stop a Insigne e Koulibaly : Dopo le espulsioni a San Siro Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche per Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly dopo le due espulsioni rimediate ieri a San Siro. I due calciatori del Napoli resteranno fermi per due turni. Per Insigne, anche una multa di 10mila euro per un «epiteto gravemente insultante» rivolto a Mazzoleni. Sotto, il dispositivo della sentenza direttamente dal comunicato ufficiale della Lega Serie A. Qui il link alla ...

