Gioia Tauro | Comitato Portuale approva Piano Operativo 2019-2021

A Siderno la presentazione del libro 'il Porto di Gioia Tauro : città metropolitana e nuovi paradigmi geopolitici' : ... problema o interessante risorsa? Infine, si parlerà dell'attraversamento stabile dello Stretto, della 'Via della seta', argomenti che segneranno l'economia del Sud e del mondo intero nei prossimi ...

Gioia Tauro. Autorità portuale approva bilancio e Pot : ... approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2015, e nei successivi allegati al Documento di Economia e Finanza dedicati alle infrastrutture per gli anni 2016-2017-2018 . ...

'Visita Toninelli porto Gioia Tauro : nulla di concreto' : Il Ministro dei Trasporti, in una situazione così delicata per lo scalo e per l'intera economia regionale "non può cavarsela" constatando semplicemente le inadempienze del Concessionario. Si, è ...

Gioia Tauro - incendio nella baraccopoli : muore carbonizzato un ragazzo del Gambia : Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Un altro migrante ha perso la vita nella baraccopoli che insiste nella zona industriale di Gioia Tauro, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana per meno di 20 euro al ...

Maltempo Calabria : nubifragi e allagamenti tra Palmi e Gioia Tauro : Maltempo Calabria - Nel corso della nottata odierna il Maltempo si è velocemente spostato verso Sud e in questo momento sta interessando le regioni meridionali. Maltempo e forti temporali stanno...

Bagaladi. Esonda lo Zervò : trascinate quattro auto. Allerta Budello a Gioia Tauro : Emergenza maltempo anche nell’area metropolitana di Reggio Calabria. I Vigili del Fuoco a Bagaladi sono intervenuti dopo l’Esondazione del torrente