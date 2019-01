Gianna Nannini ' L' inarrestabile Gianna' | ' Un pensiero libero non può mai essere

Unici - Rai 2 : stasera in onda L'Inarrestabile Gianna - puntata dedicata a Gianna Nannini : Arrivato alla sua settima edizione per il 2019, ritorna questa sera, alle 22.55 su Rai 2, il programma che racconta la vita di alcuni tra i più grandi artisti del panorama italiano e internazionale.Stiamo parlando di Unici, che stasera andrà in onda con una puntata interamente dedicata a Gianna Nannini dal titolo L'Inarrestabile Gianna. Oltre due ore di trasmissione durante le quali Giorgio Verdelli, anche autore e regista del programma, ...

Nuovo album di Gianna Nannini nel 2019 - gli auguri di buon anno della rocker che porterà i fan in studio : Conclusa l'esperienza di Amore Gigante, portata nei palazzetti e nei teatri all'aperto per un intero anno, un Nuovo album di Gianna Nannini si prepara a debuttare nel 2019. La rocker senese è da tempo a lavoro su musica inedita, come dimostrano le tante foto e clip apparse sui suoi canali social negli ultimi mesi che la ritraggono in studio insieme a colleghi musicisti in cerca di ispirazione per il Nuovo lavoro. E per concludere l'anno, ...

Cinque giorni di spettacoli e il gran finale con Gianna Nannini per il capodanno a Castelsardo : Un ricco programma iniziato il 16 con i mercatini di Natale. Di: Antonio Caria Proseguono gli appuntamenti natalizi a Castelsardo promossi dal Comune e dalla Pro loco. Il programma ha avuto inizio il ...

X Factor 2018 BowLand in Semifinale cantano Woodkid e Gianna Nannini VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i BowLand della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. X Factor 2018 BowLand in Semifinale cantano Woodkid e Gianna Nannini VIDEO Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky Uno. I ...

Capodanno a Castelsardo con Gianna Nannini per la 18ª edizione della rassegna in Piazza : Il Capodanno a Castelsardo con Gianna Nannini si prospetta all'insegna della musica e del rock. Dopo Elio e le storie tese e Francesco De Gregori, sarà l'artista senese a salire sul palco del Borgo dei Doria per un concerto con il quale si saluterà il 2018 e si festeggerà l'arrivo del 2019. Gianna Nannini si farà quindi carico dei festeggiamenti organizzati per l'edizione numero 18 del Capodanno in Piazza, da portare dopo un anno ricco di ...

Enrico Nigiotti e Gianna Nannini ospiti del 4° Live Show di X Factor cantano Complici (video) : Dopo la partecipazione dello scorso anno ad X Factor 11, Enrico Nigiotti torna come ospite nel programma in cui è arrivato sul podio come terzo classificato dietro i Maneskin e Lorenzo Licitra. Un percorso travagliato quello di Nigiotti, che nel 2009 passò il provino di Amici di Maria De Filippi ed entrò a far parte della scuola nell’edizione di Emma Marrone, Elena D’Amario e Stefano De Martino. Giovane, istintivo e innamorato, si ritirò dal ...

Ospiti e assegnazioni di X Factor 2018 - 4° Live Show del 15 novembre con Gianna Nannini e Max Gazzè in studio : Ospiti e assegnazioni di X Factor 2018 per il 4° Live Show in diretta stasera, giovedì 15 novembre, sono disponibili all'interno cdi questo articolo. Il nuovo appuntamento con il talent Show è alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 del satellite e 311 o 11 del digitale terrestre). 9 i concorrenti ancora in gara rispetto ai 12 inizialmente selezionati. Manuel Agnelli è l'unico dei giudici ad avere ancora il team al gran completo: nessuna delle ...

