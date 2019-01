' Fuori servizio' | le vacanze dei calciatori di Serie A LE FOTO

Rapinarono scooter a poliziotto Fuori servizio - arrestati due minorenni a Napoli : Gli agenti della Squadra Mobile della questura di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penitenziario minorile emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Napoli nei ...

Stefano tra le fiamme ma era Fuori servizio : «Signori ministri, signori della politica, non chiamatelo eroe solo per scaricarvi la coscienza. Chiamate Stefano per quello che era: un vigile del fuoco, nonostante tutto, nonostante tutti voi». Il ricordo più bello del pompiere ...

Umbria - Polizia gratis in treno anche Fuori servizio : PERUGIA Garantire la sicurezza di chi viaggia in treno. Il capogruppo Lega Umbria, Emanuele Fiorini e il consigliere regionale Valerio Mancini, hanno presentato una mozione che impegna la Regione ...

Centrali nucleari - fallita iniziativa per messa Fuori servizio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Le Iene - Fred De Palma Fuori di sé per lo scherzo : bestemmie e parolacce durante il servizio : È il rapper Fred De Palma la vittima dell'ultimo scherzo realizzato da Le Iene . Al cantante vIene fatto credere di essere stato scelto per doppiare il videogame GTA, noto per la presenza di scene ...

Fred De Palma Fuori di testa per lo scherzo de Le Iene : bestemmie e parolacce durante il servizio : Nell'ultima puntata de Le Iene, lo scherzo ad un personaggio famoso è toccato a Fred De Palma. Il rapper vIene ingaggiato per finta per doppiare alcuni dialoghi del celebre videogioco GTA ma quelle ...

Roma : Carabinieri Fuori servizio riconosce e arresta ricercato : Roma – Doveva scontare 2 anni in carcere per vari reati commessi a Roma nel 2009 ma si aggirava per le vie della periferia Romana senza farsi problemi, sicuro di passare inosservato. Ieri pomeriggio, pero’, l’uomo, 49enne, cittadino albanese, e’ stato riconosciuto e arrestato da un Carabiniere della Stazione Roma San Sebastiano, libero dal servizio, che lo ha notato camminare a piedi in via Alberto Ascari. Transitando a ...