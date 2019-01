Froome | no al Giro punta al quinto Tour Sky in Italia con Bernal

Ciclismo – Il team Sky ha deciso : Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia : Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia 2019: il team Sky annuncia gli obiettivi dei ciclisti britannici per la nuova stagione E’ finalmente iniziato il 2019 e con esso sono al via le nuove stagioni sportive. Se il tennis ha già aperto le danze con i suoi primi appassionanti tornei, bisogna aspettare ancora un po’ per vedere finalmente in sella i campioni di Ciclismo. Intanto, però, c’è chi ha delineato i suoi ...

Giro d’Italia 2019 : Chris Froome e Geraint Thomas assenti - il Team Sky si affida a Egan Bernal : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno al Giro d’Italia 2019. Il Team Sky ha ufficialmente comunicato che il detentore del titolo e il vincitore del Tour de France non saranno al via di Bologna il prossimo 11 maggio. Egan Bernal dunque affronterà la Corsa Rosa da capitano. La decisione era nell’aria, i due campioni hanno dato le proprie motivazioni sulla loro assenza e si concentreranno sul Tour de France. Chris Froome ...

Ciclismo - Egan Bernal : “Il Tour mi piace tantissimo - ma ci saranno Froome e Thomas. Al Giro d’Italia posso essere protagonista” : È sicuramente uno dei ciclisti più attesi in questo 2019. In tanti stanno aspettando la crescita definitiva di Egan Bernal, stella ancora giovanissima del Team Sky, che è pronta a brillare nella nuova annata che sta per arrivare. Il colombiano, classe 1997, ha già dimostrato di avere i numeri per poter guidare lo squadrone britannico in una grande corsa a tappe e probabilmente in questa stagione gli arriverà l’opportunità. Ancora da ...

Ciclismo - l'ammissione di Chris Froome : 'Al Giro d'Italia non ero equilibrato' : La vittoria al Giro d'Italia di Chris Froome resterà nella storia come uno dei momenti indimenticabili del 2018 del Ciclismo, soprattutto per quella epica cavalcata solitaria nella tappa con il Colle delle Finestre. Per il capitano della Sky è stato durissimo arrivare alla maglia rosa, non solo per la situazione di classifica che si era creata fino a poche tappe dalla fine, ma anche per i problemi fisici di cui ha sofferto. Froome è caduto un ...

Ciclismo – Dal Giro d’Italia alla vita da padre premuroso - Froome si racconta : “sul Finestre il giorno più bello della mia carriera” : Chris Froome si racconta in una lunga intervista: il keniano bianco ripercorre l’emozione della vittoria del Giro d’Italia 2018 e parla della sua vita da uomo normale “Al Tour una volta ho vinto attaccando in discesa, un’altra in pianura con Sagan. Non sono uno che attacca solo negli ultimi chilometri di salita. Al Giro dovevo rischiare il tutto per tutto, 4° o 11° non cambiava nulla. Nella mia testa sentivo che ero ...

