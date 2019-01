Frena il mercato dell' auto

Calciomercato Juventus - Paratici Frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...

Inter - Marotta Frena sul mercato : 'Nessun colpo a gennaio' : ... 'Io credo che il mercato di gennaio offra poco dal punto di vista delle opportunità - ha detto l'ormai ex dirigente juventino ai microfoni di Sky Sport -. Immaginare di andare sul mercato e trovare ...

L’ecotassa rischia di Frenare il mercato : Quella che è stata definita ecotassa è una norma elitaria e inefficace che rischia di penalizzare anche il settore della sharing mobility che, con la crescita registrata negli ultimi anni (1 milione di veicoli a noleggio in circolazione, 1 auto immatricolata su 4), è oggi il principale attore della mobilità alternativa e sostenibile e del […] L'articolo L’ecotassa rischia di frenare il mercato sembra essere il primo su ...

Calciomercato Milan - Frenata Ibrahimovic : tutte le alternative per l’attacco : Calciomercato Milan, battuta d’arresto sul fronte Ibrahimovic con Mino Raiola ed il suo assistito che sembrano prendere tempo: Leonardo valuta le alternative Calciomercato Milan, la sessione invernale si avvicina e le trattative si accendono in maniera vorticosa. In casa rossonera nelle ultime ore si è registrato uno stop per quanto concerne il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese, assieme al fido Raiola, ...

Mercato auto Italia - Frenata nel 2018 e nel 2019. Cresce la spesa per i carburanti : Quest’anno il Mercato dell’auto Italiano non toccherà i 2 milioni di unità auspicate: anzi, le immatricolazioni si attesteranno a poco più di 1,9 milioni, in calo di quasi il 3,5%. Una previsione ulteriormente consolidata dai numeri registrati a novembre: nell’undicesimo mese dell’anno sono state immatricolare 147 mila auto, pari al 6,31% rispetto al novembre 2017 (1,76 milioni da gennaio). La ventura battuta ...

Uber taxi sbarca a Torino - ma i tassisti Frenano : “Nessuno aderirà. Offriamo servizio pubblico non siamo mercato” : “Dopo il loro comportamento iniziale non sono attendibili, non ci sarà sviluppo, nessuno dei colleghi aderisce – così Otto Naldi, uno dei tassisti torinesi, in merito al lancio di Uber taxi a Torino -. Non siamo stati informati ufficialmente e non siamo d’accordo perché dopo il comportamento iniziale hanno cercato una mediazione ma non è così che si fa. Usiamo quotidianamente We taxi, app simile, ci troviamo bene. Torino ...

Dimore storiche - Frena la domanda. Il mercato tiene solo nelle grandi città : Soldi che vanno nelle tasche dell'economia». Il 30% dei beni nelle città viene salvato perché riconvertito in ufficio retail, il 70% dei beni sono però in provincia, in zone remote dove non arrivano ...

Mercato dell'auto europeo in contrazione : FCA Frena - meglio tedesche eccetto Volkswagen : Si contrae il Mercato europeo dell'auto a ottobre , che però conferma un piccolo saldo attivo nei primi dieci mesi dell'anno. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto, ...

Immobiliare - mercato Gran Bretagna più caro ma Frenano prezzi case a Londra : mercato Immobiliare del Regno Unito sempre più caro. L'ultima indagine condotta dall'Office for National Statistics, ONS,, che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, evidenzia ...