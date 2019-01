Free to play | Fortnite e battle royale | saranno le parole chiave del 2019? - editoriale

Il PlayStation Store diventa region-Free in Europa : aggiunta un'opzione per cambiare paese : I giocatori europei, dunque, avranno in futuro la possibilità di beneficiare di sconti che in precedenza venivano limitati ai residenti di un altro paese, anche se la politica di Sony ha generalmente ...

Afterparty : il nuovo gioco dagli sviluppatori di OxenFree si mostra in un nuovo video gameplay : Afterparty è stato annunciato lo scorso marzo e adesso, dopo qualche mese di silenzio, è tornato a mettersi in mostra con un nuovo video gameplay della durata di ben 19 minuti, tratto dalla demo del gioco.Il filmato ci permette di dare un'occhiata un po' più estesa al lavoro svolto dagli sviluppatori di Oxenfree. La storia ci metterà nei panni di Milo e Lol, due amici molto legati. Purtroppo però Lola muore e va a finire all'inferno, per cui ...

Pro Evolution Soccer 2019 Lite : la versione Free-to-play del gioco di Konami ha una data di uscita : Grazie alla segnalazione di DSOGaming, apprendiamo che Konami ha annunciato la data di uscita di Pro Evolution Soccer 2019 Lite. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 13 dicembre e, secondo la compagnia, PES 2019 Lite offrirà accesso illimitato alla modalità myClub, con una vasta selezione di giocatori attuali, nonché leggende di fama mondiale come Beckham e Maradona.L'edizione Lite di quest'anno includerà anche la modalità EDIT, il che ...

CS : GO pesantemente criticato dopo essere diventato Free-to-play : Counter-Strike: Global Offensive non è mai stato un gioco free to play, dunque potrebbe ben immaginare lo stupore dei fan davanti all'aggiornamento che ha trasformato il titolo in un gioco fruibile gratuitamente con il modello delle microtransazioni.Naturalmente gli appassionati hanno discusso in maniera accesa dei cambiamenti e questo a portato ad una serie di recensioni negative dal lancio dell'update, riporta PCgamesn. 13.000 recensioni ...

Giornata storica per Counter-Strike Global Offensive : arriva la modalità battle royale e il gioco diventa Free-to-play : Sembra proprio che il trend dei battle royale sia destinato a "infettare" pressoché ogni grande nome della scena shooter, è solo una questione di tempo. Dopo Call of Duty e battlefield, tempo scaduto anche per un nome storico come Counter-Strike Global Offensive.Come sottolineato da Eurogamer.net, il diffusissimo titolo Valve è ora diventato free-to-play (il pacchetto completo, non solo la versione che permetteva di giocare contro i bot) ma, ...

Secondo Michael Pachter la modalità Blackout di CoD : Black Ops 4 dovrebbe diventare Free to play : Michael Pachter come sappiamo è solito dispensare sempre consigli gratuiti, e questa volta potrebbe decisamente azzeccarci.Come riporta TweakTown, Secondo il celebre analista, nel 2019 Activision dovrebbe lanciare la modalità Blackout di CoD: Black Ops 4 come gioco a sé stante e free to play.Come egli sottolinea infatti il grande potere di Fortnite è il fatto di essere gratuito, questo fattore per primo ha contribuito alla popolarità del gioco ...

Smite : il MOBA Free-to-play potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch : Sembra proprio che Nintendo non riesca a mantenere segreti i giochi free-to-play in arrivo su Switch.Proprio come accaduto con Paladins e Fortnite, i dataminer hanno trovato delle prove che suggeriscono l'arrivo del gioco MOBA free-to-play Smite su Nintendo Switch. Come segnala Nintendowire, secondo Smitedatamining, l'ultima patch per Smite includerebbe riferimenti allo "Switch Founder's Pack", che, similmente a giochi come Paladins, avrebbe ...

6 nuovi eroi per Overwatch perché Blizzard rifiuta il modello Free-to-play : Solo qualche giorno fa è stato annunciato un nuovo eroe di Overwatch, parliamo di Ashe, ma Blizzard alla BlizzCon 2018 ha parlato anche di un altro personaggio in arrivo che prende il nome di Echo. Ci sono comunque molti nuovi dettagli che sono stati condivisi direttamente dal game director del gioco, Jeff Kaplan. Sarebbero in arrivo altri eroi in Overwatch, come se 29 (+1) non bastassero già. In ogni caso Ashe ed Echo faranno parte di questo ...

Overwatch : in programma l'arrivo di 6 nuovi eroi - nessun passaggio al modello Free-to-play per il momento : Come riporta Gamespot, alla BlizzCon di questo fine settimana, Blizzard ha annunciato il prossimo eroe di Overwatch, Ashe, e ha cominciato a parlare anche di un altro, ovvero Echo, in arrivo in seguito. Ora, il game director Jeff Kaplan ha condiviso ulteriori dettagli su quanti nuovi personaggi stanno arrivando, affermando in una nuova intervista che Blizzard ha in programma sei nuovi eroi. Ashe ed Echo dovrebbero far parte di questo gruppo di ...

Shroud Of The Avatar da oggi diventa Free to play : Shroud Of The Avatar: Forsaken Virtues è un MMO facilmente considerabile come il successore spirituale di Ultima, uscito dalla fase early access circa 7 mesi fa. Probabilmente a causa di un lancio non molto brillante, il titolo è stato oggi rilanciato adottando il modello free to play.Come riporta Rock Paper Shotgun, il titolo torna alla riscossa accompagnato da un importante aggiornamento, frutto di mesi di lavoro da parte del team di sviluppo. ...