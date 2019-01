Freddo intenso e neve fino in pianura al centro-sud | l'allerta della Protezione

Allerta Meteo Campania : Freddo intenso - neve e gelate in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per neve e gelate valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani: avrà inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. Già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le ...

Salute : il Freddo intenso aumenta il rischio di attacco cardiaco : Gli esperti riuniti in occasione del 79° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia chiedono ai pazienti più fragili di fare attenzione alla colonnina di mercurio, in quanto ogni volta che la temperatura scende sotto lo zero aumenta il rischio cardiaco, se cuore e vasi sanguigni non sono in perfetta forma. L’associazione tra fatica e basse temperature può essere un vero nemico per il cuore e aumentare fino al 34% il pericolo ...

Occhio al cuore : Freddo intenso può essere rischio per infartuati : Roma, 14 dic., askanews, - Occhio alla colonnina del mercurio se cuore e vasi non sono in perfetta forma: ogni volta che la temperatura scende sotto lo zero i pazienti più fragili rischiano un po'. Lo ...

Nevicate a bassa quota sull'Italia centro meridionale - Freddo intenso al nord : Roma - Orchestrata da una depressione in approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale una perturbazione sta interessando l'Italia e coinvolge più direttamente le regioni centro-meridionali. Qualche fenomeno di debole intensità sconfina alla regioni settentrionali interessando basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e coste dell'alto Adriatico, con la neve che grazie alle basse temperature riesce a cadere a bassa quota, ...