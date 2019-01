Francesco Chiofalo | in ospedale | comunica ai fan l’imminente intervento Leggi le sue

Francesco Chiofalo tumore - ultime news dall’ospedale : “Oggi giorno importante” : Francesco Chiofalo news, gli ultimi aggiornamenti dall’ospedale: “Oggi giorno importante” Francesco Chiofalo su Instagram ha postato una foto dall’ospedale. Ha deciso di farlo per un motivo ben preciso, per comunicare gli esiti degli ultimi esami a cui si è sottoposto. Sappiamo che mancano pochi giorni all’operazione, lui stesso aveva fatto sapere che l’intervento è in […] L'articolo Francesco Chiofalo ...

Francesco Chiofalo : 'Ho solo 29 anni' - il ragazzo teme la disabilità dopo l'intervento : Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island insieme alla sua ex Selvaggia Roma, ha confessato di aver scoperto di avere un tumore al cervello a seguito di una tac effettuata dopo aver subito un incidente stradale. Da quel momento in poi, la sua vita è cambiata. Tra pochi giorni Francesco si sottoporrà al delicato intervento di rimozione che durerà circa 18 ore e che prevede circa l'80% di possibilità di disabilità permanente: cecità, ...

Francesco Chiofalo : i messaggi di solidarietà di Simona Ventura - Fabrizio Corona - Andrea Cerioli : La notizia del tumore al cervello di Francesco Chiofalo ha scosso le sensibilità di tutti quelli che hanno avuto modo di apprezzarlo durante le sue avventure televisive nelle varie declinazioni di 'Temptation Island'. Anche Fabrizio Corona, assai sensibile a questa spietata malattia, ha voluto far sentire, su Instagram, il proprio sostegno all'ex tentatore del programma di Canale 5: Mi dispiace tanto. Forza non mollare un ca**o. Non ...

