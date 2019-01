Forti venti | grave incidente ferroviario in Danimarca | scontro tra treni | almeno 6 morti

Meteo - arriva il gelo. Allerta per i venti Forti e la neve : le regioni più a rischio : Dove nevicherà in Italia nelle prossime ore? A causa dell'arrivo di aria gelida dalla Russia e dal Nord Europa, sono previsti venti freddi e nevicate su gran parte dell'Italia, in particolare al Centro Sud, dove la protezione civile ha anche dichiarato Allerta gialla per le avverse condizioni Meteorologiche. Meglio al Nord, dove il tempo è soleggiato ma con nebbia.Continua a leggere

Meteo oggi : irrompe l'aria fredda - attesi Forti venti e nevicate : Meteo oggi - Come ampiamente annunciato nei precedenti articoli, nel corso della giornata odierna assisteremo all'irruzione di una saccatura di aria gelida di matrice artica continenforti ventitale....

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti Forti in tutta Italia e nevicate fino a quote basse al centro/sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola determinando un aumento della ventilazione e un progressivo calo delle temperature con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Meteo : venti Forti al sud - gran gelo al nord per le "inversioni" ed "effetto albedo" : La perturbazione che negli ultimi giorni ha portato un po' di maltempo e nevicate a tratti anche in pianura (vedi Emilia Romagna) sta ora abbandonando la nostra penisola lasciando alle sue spalle...

Forti venti in Sicilia : danni e alberi caduti a Palermo - auto danneggiate : La Sicilia, e in particolare il versante tirrenico dell'Isola, è stata investita come previsto da Forti venti di maestrale, che nella notte hanno arrecato danni e disagi in molte zone. Le raffiche...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : “venti di burrasca in tutt’Italia - Forti mareggiate” : Allerta Meteo – Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, determinando su quasi tutto il territorio italiano un deciso rinforzo dei venti a tutte le quote. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...