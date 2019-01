Ford - Arriva la campagna Ecotassa no | Ecoincentivi sì

quattroruote

: RT @24zampe: Arriva un rifugio antistress per cani: Ford inventa la cuccia contro i botti 'con riduzione attiva del rumore' - giolovegary : RT @24zampe: Arriva un rifugio antistress per cani: Ford inventa la cuccia contro i botti 'con riduzione attiva del rumore' - Loredan14024493 : RT @24zampe: Arriva un rifugio antistress per cani: Ford inventa la cuccia contro i botti 'con riduzione attiva del rumore' - de_giovannna : RT @24zampe: Arriva un rifugio antistress per cani: Ford inventa la cuccia contro i botti 'con riduzione attiva del rumore' -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Nessuno dei modelli con grandi volumi di vendita dellarientrerà nell', l'imposta aggiuntiva che entrerà in vigore per tutti i modelli di nuova immatricolazione con emissioni superiori ai 160 g/km di CO2 a partire dall'1 marzo 2019. Nonostante questo la Casa dell'Ovale Blu ha deciso di proporre degli incentivi pensati per offrire a chi possiede un'automobile con almeno 10 anni di vita di poter acquistare una nuova vettura con sconti aggiuntivi.no,sì". Il costruttore ha calcolato che circa 25 milioni di italiani potranno accedere alla nuovano,sì" che permetterà di permutare la propria auto immatricolata almeno 10 anni fa per acquistare una Fiesta con sconti fino a 6.000 euro, una Focus risparmiando fino a 6.700 euro oppure le Suv Kuga ed Ecosport con vantaggi che spazieranno rispettivamente dai ...