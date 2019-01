Fisco | cartelle fino a mille euro | ecco come sapere subito se sono state cancellate

Fisco - le novità in manovra : fino a 84% di sconto sulle cartelle se l’Isee è molto basso. Flat tax allargata per le partite Iva : L’ultima novità, inserita in extremis nel maxi emendamento del governo il 22 dicembre, è il saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi di chi è in comprovata difficoltà economica, la famosa “pace fiscale” cara alla Lega. Ma, per i contribuenti, la manovra 2019 porta in dote anche la Flat tax al 15% riservata agli autonomi che quest’anno non abbiano superato i 65mila euro di ricavi. Sempre al 15% (rispetto al 24% ...