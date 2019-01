Fiorentina | Muriel arrivato in città | “ecco perchè sono qui”

Fiorentina - Luis Muriel è arrivato in città : 'Non vedo l'ora di iniziare' : Luis Muriel è atterrato in Italia. L'attaccante colombiano è sbarcato a Bologna, dopo essere partito dalla Colombia e aver fatto una prima tappa a Madrid, per poi dirigersi nel capoluogo emiliano. Il ...

Fiorentina : con l'arrivo di Muriel - due attaccanti finiscono sul mercato : Secondo Il Corriere dello Sport , l'ufficialità dell'arrivo di Luis Muriel dal Siviglia apre le porte a due partenze nel reparto d'attacco della Fiorentina . Il classe '83 Cyril Thereau ha diverse offerte sul tavolo, tra cui ...

Calciomercato - Muriel alla Fiorentina il primo colpo invernale : Il mercato invernale prenderà il via ufficialemente solo domani ma le trattative sono già entrate nel vivo. Ieri la Fiorentina ha ufficializzato il primo colpo del 2019: a Firenze...

Muriel-Fiorentina - obbligo 'morale' per il riscatto : le cifre dell'operazione : In caso di qualificazione all'Europa League - spiega La Gazzetta dello Sport - esiste un 'obbligo morale' con il Siviglia che impone il riscatto del colombiano: soldi che la famiglia Della Valle ...

Gennaio - il mese dei botti : comincia la Fiorentina con Muriel : Molte operazioni sono entrate nella fase calda e altre veleggiano già verso il traguardo. Ma solo da domani al 31 Gennaio le società italiane potranno depositare i contratti. Sulla falsariga della ...

Luis Muriel alla Fiorentina - Milan su Stefano Sensi : Luis Muriel arriva alla Fiorentina in prestito da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 16. Dopo le visite

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Muriel è della Fiorentina - Fabregas vicinissimo al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato - Fiorentina inarrestabile : dopo Muriel - assalto a Diawara : Calciomercato Fiorentina, il ds Corvino si sta muovendo sotto traccia per piazzare un altro colpo dopo quello ufficializzato di Muriel Calciomercato Fiorentina, il club toscano sembra essere il protagonista assoluto di questo avvio di sessione invernale. Ufficiale l’approdo di Muriel alla corte di Pioli, ma Corvino non sembra volersi fermare qui. Secondo le indiscrezioni della “rosea”, il club sarebbe pronto ad andare ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : la Fiorentina chiude per Muriel - Rabiot vicino al Barcellona : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato - Ufficiale Muriel alla Fiorentina : prestito con diritto di riscatto : Calciomercato Muriel Fiorentina – Il primo botto di Calciomercato invernale del 2019 è della Fiorentina che ha annunciato l’acquisto di Luis Fernando Muriel. Il 27enne attaccante colombiano ex Udinese e Sampdoria arriva dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 13-14 milioni di euro. Su Muriel aveva messo gli occhi anche il Milan. Muriel sarà […] L'articolo Calciomercato, Ufficiale Muriel alla Fiorentina: ...

Muriel è della Fiorentina - è ufficiale/ Calciomercato - domani visite mediche : il colombiano dice no al Milan : Muriel è della Fiorentina, è ufficiale: Calciomercato, domani visite mediche. Il colombiano mantiene la parola data a Corvino e dice no al Milan.

Fiorentina - ufficiale l'arrivo di Muriel dal Siviglia : Nemmeno il tempo di riprendersi completamente dai festeggiamenti per il nuovo anno e la Fiorentina spara subito un colpo non da poco nel cielo del calciomercato di gennaio. Luis Muriel sarà presto a ...

Muriel alla Fiorentina - ma con diritto di riscatto : Luis Fernando Muriel è un calciatore della Fiorentina. E' la stessa società viola a ufficializzarlo sul suo sito, comunicando di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Muriel "dal ...

Calciomercato - Luis Muriel è della Fiorentina. E Viola il primo colpo dell anno : ROMA - Il primo colpo di mercato del 2019 è della Fiorentina. Il club gigliato ha reso noto di 'aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla ...